日職／想回養樂多辦紀念賽 軟銀洋砲巴倫汀宣告季後引退
福岡軟銀荷籍洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）昨日（5日）於推特發文，表示自己本賽季結束後將高掛球鞋，希望能回到自己全盛時期所在的神宮球場（養樂多燕子主場）辦紀念賽。
巴倫汀過去效力於養樂多時，曾於2013年轟出日職單季最多的60發全壘打，不只打破國內傳奇王貞治的紀錄，合計9個賽季更累積了288轟，不過自從2019年與軟銀簽下2年10億日圓大約後，表現一落千丈，連續兩個賽季敲不到10轟，2020賽季打擊率更是低到只有.168，遭批為軟銀繼松坂大輔後最失敗的一樁投資。
本季賽季至今，巴倫汀也僅繳出打擊率.182、4支全壘打的表現，除了成績未見起色，他還曾於IG上發文寫道「金錢是買不到幸福的」，暗示在軟銀的日子並不順遂，進而影響到場上表現。
巴倫汀昨晚於推特上寫道「我該作為一名養樂多球員退役嗎？」隨即刪除貼文，改為「這季將會是我的最後一個賽季」，並表示希望能夠於神宮球場再辦場紀念賽。
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