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玉山盃青棒賽／棒協宣布9日閉門開打 8隊爭冠軍

中央社 / 台北6日電
玉山盃9日閉門打。 報系資料照
玉山盃9日閉門打。 報系資料照

中華棒協今天宣布，玉山盃全國青棒錦標賽將於8月9日開打，不過受到疫情影響僅共8隊參賽，雖然今年賽事不開放觀眾及媒體進場，但可透過轉播關注賽事。

玉山盃全國青棒錦標賽有「台灣甲子園」之稱，也是國內青棒好手躍躍欲試、國內外職業球探緊盯的賽事，但先前因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，自5月起一直延賽。

隨著疫情警戒已經調降至第2級，棒協宣布玉山盃將於9日開打，在三重及平鎮球場2地進行。不過因疫情影響僅剩8隊參加，相較於去年19隊少了許多，分別有A組的高雄市、台南市、台中市、新北市，及B組的嘉義縣、台北市、彰化縣、桃園市，冠軍戰在8月14日舉行。

近3屆冠軍分別為高雄市、新北市、桃園市，以平鎮為主體的桃園市要挑戰2連霸。不過依照中央流行疫情指揮中心規定，本屆賽事將不開放觀眾及媒體進場，採閉門形式舉行，在三重棒球場進行的賽事都會轉播，觀眾可透過轉播為球員加油。

以往玉山盃是世界盃青棒賽的國手選拔賽，不過國際棒壘球總會（WBSC）日前已經宣布，原定9月在美國佛羅里達州舉行的世界盃青棒錦標賽（U18 World Cup），由於許多參賽國受到疫情或是尚未施打疫苗的情況所迫，無法參加，因此延至2022年進行。

玉山盃 棒協 平鎮

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