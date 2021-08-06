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日職／中日27歲投手驟逝 是否與疫苗有關待釐清
中日龍隊27歲右投木下雄介7月於注射疫苗1周後，在練習時昏迷倒地送醫，今天日本媒體報導壞消息，他已於8月3日過世，死因是否與疫苗有關尚待釐清。
中日母公司中日新聞社於6月底安排集團施打疫苗，木下於28日跟隨球隊二軍施打第一劑，7月6日即在練習時昏倒，一開始消息一直保密，曝光時已是重症狀態，心臟、腦部診斷都有問題，需靠呼吸器維持生命。
Sponichi Annex今晨報導，據知情人士表示，木下已在8月3日過世，匆匆走完27歲的不屈野球人生。
木下的棒球路曲折，他於駒澤大學只打了一年，就因右肘傷勢退出棒球隊，在家鄉大阪當地的健身房當教練，空白兩年後重拾棒球，他發現自己的球速還在，也重燃對棒球的熱情。
木下先在2015年春天到獨立聯盟打球，準備挑戰職棒，2016年以育成選秀第一指名獲得中日延攬，以超過150公里的直球及指叉球為主要武器，終在2018年轉支配下，背號從201號晉升為98號。
木下的父親在2019年7月因車禍過世，當時他曾透露，父親因為自己再次開始打球而開心；他在去年春訓尾聲因左腳傷勢錯過開季一軍，今年又在距離開幕僅剩1周時於熱身賽右肩脫臼，他在4月進行肩膀及右肘TJ韌帶置換手術，當時仍堅毅喊話：「我會盡全力盡快回到球場」，未料人生斷然畫下句點。
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