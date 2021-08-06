快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／中日27歲投手驟逝 是否與疫苗有關待釐清

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中日龍隊27歲右投木下雄介7月於注射疫苗1周後，在練習時昏迷倒地送醫，今天日本媒體報導壞消息，他已於8月3日過世，死因是否與疫苗有關尚待釐清。 截圖自中日龍臉書
中日龍隊27歲右投木下雄介7月於注射疫苗1周後，在練習時昏迷倒地送醫，今天日本媒體報導壞消息，他已於8月3日過世，死因是否與疫苗有關尚待釐清。 截圖自中日龍臉書

中日龍隊27歲右投木下雄介7月於注射疫苗1周後，在練習時昏迷倒地送醫，今天日本媒體報導壞消息，他已於8月3日過世，死因是否與疫苗有關尚待釐清。

中日母公司中日新聞社於6月底安排集團施打疫苗，木下於28日跟隨球隊二軍施打第一劑，7月6日即在練習時昏倒，一開始消息一直保密，曝光時已是重症狀態，心臟、腦部診斷都有問題，需靠呼吸器維持生命。

Sponichi Annex今晨報導，據知情人士表示，木下已在8月3日過世，匆匆走完27歲的不屈野球人生。

木下的棒球路曲折，他於駒澤大學只打了一年，就因右肘傷勢退出棒球隊，在家鄉大阪當地的健身房當教練，空白兩年後重拾棒球，他發現自己的球速還在，也重燃對棒球的熱情。

木下先在2015年春天到獨立聯盟打球，準備挑戰職棒，2016年以育成選秀第一指名獲得中日延攬，以超過150公里的直球及指叉球為主要武器，終在2018年轉支配下，背號從201號晉升為98號。

木下的父親在2019年7月因車禍過世，當時他曾透露，父親因為自己再次開始打球而開心；他在去年春訓尾聲因左腳傷勢錯過開季一軍，今年又在距離開幕僅剩1周時於熱身賽右肩脫臼，他在4月進行肩膀及右肘TJ韌帶置換手術，當時仍堅毅喊話：「我會盡全力盡快回到球場」，未料人生斷然畫下句點。

棒球 選秀 球速

延伸閱讀

疫苗製造商Novavax再度延後向美國申請EUA 盤後重挫12％

世盟曾永權舉行跨國視訊論壇 為疫情衝擊全球經濟求解方

德國宣布：捐贈全部尚未交付的阿斯特捷利康疫苗 

中國：疫苗與防控措施對Delta變異株有效

相關新聞

日職／中日27歲投手驟逝 是否與疫苗有關待釐清

中日龍隊27歲右投木下雄介7月於注射疫苗1周後，在練習時昏迷倒地送醫，今天日本媒體報導壞消息，他已於8月3日過世，死因是...

中職／詹子賢3分砲轟倒陳禹勳 兄弟M6最快9日封王

中信兄弟隊今天作客桃園球場，和樂天桃猿隊一路僵持到延長賽，詹子賢10局上從猿隊「守護神」陳禹勳的手中轟出3分砲，幫助兄弟...

中職／球迷終於可以進場了 周末3球場試行開放1千人

中華職棒從7月13日起恢復上半季復賽，目前關門打、不開放觀眾進場，聯盟今天指出，預定7日桃園球場獅猿戰、天母球場龍象戰和...

中職／王維中好投 奪先發首勝

中華職棒昨天在台中洲際、高雄澄清湖球場進行兩戰，味全龍隊左投王維中在高雄對決富邦悍將隊，先發六局只被揮出四支安打、無失分...

中職／陳子豪兩分砲助兄弟5連勝 德保拉首位10勝投手

中信兄弟、統一獅隊相爭上半季龍頭，今天推出9勝投手德保拉、布雷克在台中洲際球場對決，兄弟打完前5局落後1分，6局下陳子豪...

中職／王維中先發首勝終於開張 陳仕朋5連敗後1勝8敗

味全龍隊今天在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將隊，王牌左投王維中先發6局，被揮出4支安打、無失分，飆出6次三振，以優質內容奪下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。