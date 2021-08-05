中職／詹子賢3分砲轟倒陳禹勳 兄弟M6最快9日封王

中信兄弟隊今天作客桃園球場，和樂天桃猿隊一路僵持到延長賽，詹子賢10局上從猿隊「守護神」陳禹勳的手中轟出3分砲，幫助兄弟7：4獲勝，不但拚出6連勝，上半季封王魔術數字也降為6，最快9日在台中洲際球場封王。

兄弟最近10戰搶下7勝，上半季戰績31勝2敗，領先獅隊（29勝1和23敗）勝差拉大到兩場，猿隊今天在主場輸球後掉到27勝27敗，淘汰指數剩下3。

今天比賽打了3小時49分，兄弟前6局4：2領先，7局下遭猿隊追平，兩隊第8、9局都未得分，進入延長賽；猿隊10局上推出第4任投手陳禹勳，在1出局後被陳文杰揮出二壘打、保送陳子豪，接著被詹子賢轟出左外野3分砲，吞下本季首敗。

詹子賢4打數1安打，本季第7轟為兄弟打下江山，賽後獲選單場MVP，第4任投手王奕凱投1局，連續解決3名打者，飆出兩次三振，奪下生涯首勝。