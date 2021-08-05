中職／球迷終於可以進場了 周末3球場試行開放1千人

中華職棒從7月13日起恢復上半季復賽，目前關門打、不開放觀眾進場，聯盟今天指出，預定7日桃園球場獅猿戰、天母球場龍象戰和8日新莊球場悍將、龍隊之戰，試行開放1000名觀眾入場。

會長蔡其昌表示，台灣疫情逐漸趨緩，中職例行賽得以重啟，要感謝全台人民與政府共同努力。聯盟時刻保持謹慎態度面對疫情，做好各項防疫工作，讓賽事能夠順利進行。本周末的試行賽事，將在確保落實各項防疫措施之下，迎接球迷進場。聯盟也呼籲民眾務必配合各球場的防疫措施，享受棒球比賽的同時，也能保護自己與他人的健康。

賽事相關售票資訊以各球團公告為主，聯盟與球團將全力配合各地方政府的相關防疫規定，提供良好的觀賽環境，讓球迷朋友在安心舒適的球場內觀賽，與喜愛的球隊共度美好時光。