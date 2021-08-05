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中職／球迷終於可以進場了 周末3球場試行開放1千人
中華職棒從7月13日起恢復上半季復賽，目前關門打、不開放觀眾進場，聯盟今天指出，預定7日桃園球場獅猿戰、天母球場龍象戰和8日新莊球場悍將、龍隊之戰，試行開放1000名觀眾入場。
中職今天發出聲明如下：
由於復賽執行狀況良好，中央流行疫情指揮中心已原則上同意於近期採全程戴口罩、梅花座、禁止飲食等方式開放球迷進場觀賽，聯盟已發文各縣市政府核定中。為迎接球迷回到棒球場，聯盟也嚴陣以待，除了做好所有防疫相關的準備工作之外，並在各地方政府的協助下，預定將於8月7日的桃園、天母球場，以及8月8日的新莊球場所進行的賽事，試行開放1000名觀眾入場，來為後續開放25%球迷進場的防疫工作進行模擬。
會長蔡其昌表示，台灣疫情逐漸趨緩，中職例行賽得以重啟，要感謝全台人民與政府共同努力。聯盟時刻保持謹慎態度面對疫情，做好各項防疫工作，讓賽事能夠順利進行。本周末的試行賽事，將在確保落實各項防疫措施之下，迎接球迷進場。聯盟也呼籲民眾務必配合各球場的防疫措施，享受棒球比賽的同時，也能保護自己與他人的健康。
賽事相關售票資訊以各球團公告為主，聯盟與球團將全力配合各地方政府的相關防疫規定，提供良好的觀賽環境，讓球迷朋友在安心舒適的球場內觀賽，與喜愛的球隊共度美好時光。
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