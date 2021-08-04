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中職／陳子豪兩分砲助兄弟5連勝 德保拉首位10勝投手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟陳子豪從布雷克的手中轟出兩分砲，幫助球隊逆轉戰局。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
中信兄弟陳子豪從布雷克的手中轟出兩分砲，幫助球隊逆轉戰局。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

中信兄弟、統一獅隊相爭上半季龍頭，今天推出9勝投手德保拉、布雷克在台中洲際球場對決，兄弟打完前5局落後1分，6局下陳子豪從布雷克的手中轟出兩分砲，幫助球隊逆轉戰局，終場2：1獲勝，保住上半季領先地位。

德保拉先發8局只被揮出4支安打，飆出8次三振，唯一失分是3局上被林岱安、陳傑憲連揮安打，以優質表現成為本季首位10勝（2敗）投手，奪三振97次也是全聯盟榜首，防禦率2.30暫居第2，落後布雷克的1.96。

布雷克投完前5局完全壓制兄弟打線，只被揮出1支安打，狂飆9次三振，6局下被揮出3支安打，包括陳子豪兩分砲，投5.2局失兩分吞敗，終止個人8連勝，本季戰績9勝2敗。

陳子豪4打數2安打，本季第6轟成為致勝一擊，獲選單場MVP，兄弟5連勝、對戰獅隊4連勝，上半季排名仍居榜首，領先獅隊勝差從半場變成1場半。

布雷克 陳子豪

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