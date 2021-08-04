聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳子豪兩分砲助兄弟5連勝 德保拉首位10勝投手
中信兄弟、統一獅隊相爭上半季龍頭，今天推出9勝投手德保拉、布雷克在台中洲際球場對決，兄弟打完前5局落後1分，6局下陳子豪從布雷克的手中轟出兩分砲，幫助球隊逆轉戰局，終場2：1獲勝，保住上半季領先地位。
德保拉先發8局只被揮出4支安打，飆出8次三振，唯一失分是3局上被林岱安、陳傑憲連揮安打，以優質表現成為本季首位10勝（2敗）投手，奪三振97次也是全聯盟榜首，防禦率2.30暫居第2，落後布雷克的1.96。
布雷克投完前5局完全壓制兄弟打線，只被揮出1支安打，狂飆9次三振，6局下被揮出3支安打，包括陳子豪兩分砲，投5.2局失兩分吞敗，終止個人8連勝，本季戰績9勝2敗。
陳子豪4打數2安打，本季第6轟成為致勝一擊，獲選單場MVP，兄弟5連勝、對戰獅隊4連勝，上半季排名仍居榜首，領先獅隊勝差從半場變成1場半。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言