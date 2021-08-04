中職／王維中先發首勝終於開張 陳仕朋5連敗後1勝8敗

味全龍隊今天在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將隊，王牌左投王維中先發6局，被揮出4支安打、無失分，飆出6次三振，以優質內容奪下本季第2勝，也是中職生涯首場先發勝，龍隊終場1：0獲勝，終止3連敗。

王維中展現霸氣，開賽連續解決12名打者，直到5局上保送首名打者高國輝，悍將隊才有上壘機會；他在1出局後，被紐那斯、楊瑞承連揮安打造成滿壘，但連投兩次三振化解危機。

王維中6局上又被揮出兩支安打，在一出局後被攻占二、三壘，再飆兩次三振，悍將隊還是無法破蛋；龍隊3名救援投手廖任磊、呂偉晟、田澤純一各投1局未失分，合力為王維中保住勝投，終止2連敗，也是他繼4月21日對悍將隊中繼兩局、無失分奪勝後，再嘗勝投滋味。

王維中本季出賽12場，其中7場先發，前6場投出3敗，今天終於開張，獲選單場MVP，賽後戰績2勝3敗1中繼。

悍將隊先發投手陳仕朋也有水準之作，投7局被揮出5支安打、保送4次，也有5次奪三振，但在6局下失1分，優質表現仍吞敗投，不但嘗到5連敗，本季戰績更是掉到1勝8敗。

兩隊今天唯一得分是6局下龍隊劉基鴻安打，再靠曾陶鎔三壘打送回本壘。