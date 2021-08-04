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棒球／世仇對決！山田哲人清壘安打 日本擊敗南韓晉級金牌戰

棒球／山田哲人敲3分清壘安打 日本擊敗南韓進金牌戰

聯合報 / 特派記者蘇志畬／東京即時報導
東京奧運棒球準決賽演出日韓大戰，勝者就進金牌戰，日本隊靠著山田哲人8局下的清壘打，以5：2擊敗南韓，晉級金牌戰。 路透社
東京奧運棒球準決賽演出日韓大戰，勝者就進金牌戰，日本隊靠著山田哲人8局下的清壘打，以5：2擊敗南韓，晉級金牌戰。 路透社

東京奧運棒球準決賽演出日韓大戰，勝者就進金牌戰，雙方全力拚搏，日本隊靠著山田哲人8局下的清壘打，以5：2擊敗南韓，晉級金牌戰。

日本隊在3局下先開啟攻勢，村上宗隆、甲斐拓也接連敲安，山田哲人短打推進，最後坂本勇人高飛犧牲打拿下第1分，5局下換山田哲人二壘打啟動攻勢，坂本勇人飛球推進上三壘，吉田正尚適時安打敲回第2分。

2分落後的南韓隊，6局上突破日職洋聯勝投、防禦率雙冠王山本由伸，朴海旻敲安加上外野手近藤健介失誤，衝上二壘，接下來姜白虎安打追平比數，李政厚也敲安。

山本由伸三振掉梁義智後退場，但接手的左投岩崎優未化解一、三壘有人危機，被金賢洙安打，以2：2追平比分。

日本隊在7局上派出伊藤大海中繼，不料2出局後，似乎因止滑粉用太多，引起南韓隊抗議，不過伊藤大海先投出保送，再三振掉姜白虎，振奮怒吼，第8局續投也未失分。

8局下日本隊逃過一劫，近藤健介的滾地球原本可能雙殺，但因一壘手沒踩到壘包，形成2出局一壘有人，投手高佑錫又出現暴投，讓近藤上二壘，乾脆敬遠保送村上宗隆，卻又對甲斐拓也投出保送。

滿壘情況下，山田哲人第一球就敲出左外野的清壘二壘打，送回3分打點，9局下守護神栗林良吏守住勝利。

這場比賽對日本隊有不同意義，2008年北京奧運就是在準決賽輸給南韓，無緣金牌，當時還是選手的稻葉篤紀，如今以總教練身分迎戰。

根據奧運賽制設計，這場準決賽獲勝方直接晉級金牌戰，落敗方也未與金牌絕緣，只要與敗部的美國隊再打一場，贏球還可以回到金牌戰。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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