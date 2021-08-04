中職／紐那斯逆轉3分砲助悍將勝龍 曾陶鎔敲隊史700轟

中央社 / 台北3日電

中職今天澄清湖棒球場賽事，富邦悍將隊靠有豐富美國職業棒球大聯盟（MLB）資歷的洋砲紐那斯6局上轟逆轉3分砲，以9比5擊敗味全龍隊，但龍隊曾陶鎔也轟出隊史第700轟。

悍將1局上靠林益全、范國宸、楊瑞承、張進德接連敲安打，率先攻下2分，但曾陶鎔1局下轟出陽春全壘打，這是龍隊隊史第700支全壘打及澄清湖球場第800轟；3局下黃柏豪更轟出3分砲，助龍隊取得4比2領先。

悍將6局上展開反攻，張進德敲出1打點二壘安打後，有11年MLB資歷的紐那斯（Eduardo Nunez）更轟出逆轉3分砲，為中華職業棒球大聯盟生涯首轟，取得6比4領先；7局上悍將利用龍隊投手王玉譜保送、暴投，及二壘手李凱威失誤，還有張進德、高孝儀安打，再添3分。

7局下龍隊雖靠劉基鴻敲出1打點安打，追回1分，但悍將最終還是以9比5擊敗龍隊，單場最有價值球員（MVP）由張進德拿下，此戰4打數敲出3支安打，包辦3分打點、跑回2分。

悍將先發投手猛悍（Adalberto Mejia）用101球投6.2局，被敲8支安打包含2發全壘打，出現1次保送，送出6次三振，失5分含4責失，奪下勝投；龍隊先發投手林子昱投滿5局，被敲5支安打，僅失2分含1責失，但退場後隊友砸鍋，無關勝敗。

龍隊主力捕手劉時豪回歸一軍，他是去年底透過擴編選秀，從樂天桃猿隊轉戰龍隊的選手。劉時豪季初出賽3場後，就因骨裂脫離戰線，晚間在第9局上場蹲捕，睽違近4個半月再度於一軍亮相。

張進德

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