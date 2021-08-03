中職／洋砲比拚 紐那斯三分砲轟贏赫雷拉4支4

富邦悍將隊洋砲紐那斯的中職首轟，就是一發逆轉三分砲，悍將隊以9：5擊敗味全龍隊；龍隊完成隊史700轟里程碑的這一天，卻也吞下3連敗。

龍隊先發投手林子昱首局不穩，被敲出4安打，楊瑞承、張進德的安打各有1分打點，但他接下來穩住陣腳，接下來4局僅再挨1安打，打線也用全壘打幫他討回來。

曾陶鎔1局下敲出陽春砲，成為龍隊史第700支全壘打，第701轟也緊接著出爐，黃柏豪掃出三分砲，幫助龍隊逆轉戰局為4：2。

雙方5局打完因雨中斷，林子昱先發5局、失2分（責失1分）退場，換上牛棚接手就讓戰局生變，蔡明憲面對4名打者，被敲2支二壘打、1次保送，換上廖任磊後更是挨了紐那斯的逆轉三分砲，這也是他的中職首轟。

悍將隊升上紐那斯後，與龍隊同為陣中擁有洋砲的球隊，龍隊的赫雷拉此役也沒漏氣，4打數敲出4安打、有2支二壘打。

張進德單場3安打挹注3分打點，猛悍先發6.2局、失5分（責失4分），內容雖不盡理想，但隊友強大的火力支援，幫助他取得中職首勝。