中職／美國隊長變雨神 羅傑斯連4場延賽也說沒遇過

中信兄弟隊洋投羅傑斯本季4場排定先發都因雨延賽，到現在還不曾先發登板，他也從沒遇過這種狀況，現在連隊友都喊他是「雨神」。

羅傑斯先前三場表訂先發日為21、23、31日，剛好都因雨打不成，此役兄弟再度安排他擔任先發投手，還是因雨延賽，目前僅後援出賽2場，還不曾先發站上投手丘。

等一場先發好難，羅傑斯表示，「從來沒遇過這種狀況，連續好幾場先發都遇到下雨。」但他也說：「老天只是讓我沒辦法出賽，不是讓我休息，也許上帝的用意是要我把狀況調整得更好。」

羅傑斯透露，這陣子每次遇到先發的那天，早上看到天氣很好都很興奮，「覺得今天會是好的一天，結果一到球場就下雨。」他坦言有些可惜，因為都準備好了，卻一再遇到下雨，「可能是老天要給我的考驗。」