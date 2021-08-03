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中職／江少慶8日正式加盟 周邊商品提早兩天上市

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊將在8日為狀元江少慶舉辦加盟儀式。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊將在8日為狀元江少慶舉辦加盟儀式。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊宣布與選秀狀元江少慶達成簽約共識，將於8月8日新莊主場賽前，正式為江少慶舉辦加盟儀式，而他的首波個人周邊商品，搶先在6日於momo悍將品牌館開放球迷收藏選購。

領隊蔡承儒表示，「很開心能邀請少慶加入團隊，不僅為投手再添一名重要的即戰力，也期許他能無私分享精湛的球技，並透過自律的訓練態度為球隊注入不一樣的氛圍，與悍將們一起越來越好。」

江少慶身高186公分、體重94公斤，旅美的職棒生涯自2011年和克里夫蘭印地安人隊簽約後正式展開，但旅美路可說是一坡三折，第一年就經歷了TJ韌帶置換手術，苦熬過漫長的復健之路後，至2016年才真正投完第一個完整球季，隔年即被選進國家隊參加2017年世界棒球經典賽，而2019年轉戰底特律老虎隊，單季先發出賽26場，寫下131局、128次三振、9勝紀錄，隨後在同年再次披上國家隊戰袍，參與世界12強棒球賽也繳出亮眼佳績。

旅美9年的江少慶最高層級到達3A，並曾在小聯盟投出過無安打比賽，今年選擇返台延續個人職棒生涯，先與悍將簽下「自行培訓合約」入隊訓練，並即將在8日正式加盟。

江少慶將是球隊倚賴的重要投手戰力之一，球團也精心為他規畫一系列個人周邊商品，首波周邊包含經典款背號TEE、球員影像毛巾等商品。

江少慶 棒球 蔡承儒

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