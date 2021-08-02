棒球／甲斐拓也再見安擊敗美國 日本再贏一場就爭金

東京奧運棒球複賽，預賽分組第一的日本與美國隊今天正面交鋒，日本隊王牌田中將大3.2局失3分就退場，不過打線不斷追趕，先在9局下追平比數，延長賽10局捕手甲斐拓也敲出再見安打，以7：6戰勝美國隊。

田中將大前3局1分未失，以2：0領先之際，卻在4局遇到亂流，三振之後連續被四人上壘，包括弗瑞茲爾（Todd Frazier）、卡洛茲佛利（Mark Kolozsvary）的安打，丟掉2分被追平。

田中將大再飆三振，然而卻遭艾倫（Nick Allen）敲出二壘打，再丟1分後，教練團上場關切，隨後將他換下場，總計3.2局被敲6支安打，有6次三振、1次保送、1次觸身，丟掉3分皆是責失

田中至少不用擔心敗投問題，4局下坂本勇人的二壘打就將比數追平。

然而5局上登板的青柳晃洋卻提油上場，被美國隊連敲四支安打，包括卡薩斯（Triston Casas）的一發逆轉三分砲。

日本隊在5局下靠著鈴木誠也陽春砲、菊池涼介適時安打，將比數追近到1分差，也在9局下補起，鈴木誠也保送、淺村榮斗安打後推進到三壘，柳田悠岐的滾地送回追平分。

雙方打進延長賽，進入突破僵局制，大野雄大先為日本隊守住10局上、無失分，10局下栗原陵矢成功犧牲推進，防守範圍縮小下，甲斐拓也將球敲到右外野深處，形成再見安打。

拿下這一勝之後，日本隊將在4日晚間的準決賽碰上南韓，贏者就可晉級金牌戰，而美國隊則落入敗部，再連贏兩場仍有金牌戰可打，本屆賽制給予分組第一較大優勢。