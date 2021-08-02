快訊

威力彩連36摃 下期頭獎上看11.5億元

桌球／8強苦戰日本沒能闖關 鄭怡靜哭紅雙眼：不會停止腳步

棒球／甲斐拓也再見安擊敗美國 日本再贏一場就爭金

聯合報 / 特派記者蘇志畬／橫濱即時報導
東京奧運複賽日本隊對上美國隊，日本隊派出投手田中將大先發。特派記者蘇志畬／橫濱攝影
東京奧運複賽日本隊對上美國隊，日本隊派出投手田中將大先發。特派記者蘇志畬／橫濱攝影

東京奧運棒球複賽，預賽分組第一的日本與美國隊今天正面交鋒，日本隊王牌田中將大3.2局失3分就退場，不過打線不斷追趕，先在9局下追平比數，延長賽10局捕手甲斐拓也敲出再見安打，以7：6戰勝美國隊。

田中將大前3局1分未失，以2：0領先之際，卻在4局遇到亂流，三振之後連續被四人上壘，包括弗瑞茲爾（Todd Frazier）、卡洛茲佛利（Mark Kolozsvary）的安打，丟掉2分被追平。

田中將大再飆三振，然而卻遭艾倫（Nick Allen）敲出二壘打，再丟1分後，教練團上場關切，隨後將他換下場，總計3.2局被敲6支安打，有6次三振、1次保送、1次觸身，丟掉3分皆是責失

田中至少不用擔心敗投問題，4局下坂本勇人的二壘打就將比數追平。

然而5局上登板的青柳晃洋卻提油上場，被美國隊連敲四支安打，包括卡薩斯（Triston Casas）的一發逆轉三分砲。

日本隊在5局下靠著鈴木誠也陽春砲、菊池涼介適時安打，將比數追近到1分差，也在9局下補起，鈴木誠也保送、淺村榮斗安打後推進到三壘，柳田悠岐的滾地送回追平分。

雙方打進延長賽，進入突破僵局制，大野雄大先為日本隊守住10局上、無失分，10局下栗原陵矢成功犧牲推進，防守範圍縮小下，甲斐拓也將球敲到右外野深處，形成再見安打。

拿下這一勝之後，日本隊將在4日晚間的準決賽碰上南韓，贏者就可晉級金牌戰，而美國隊則落入敗部，再連贏兩場仍有金牌戰可打，本屆賽制給予分組第一較大優勢。

田中將大 甲斐拓也

延伸閱讀

棒球／日美大戰預演金牌戰 上原浩治場邊擔任球評

日職／最高薪雙巨投都不如意 田中比菅野好命

日職／樂天田中將大睽違8年明星賽 宋家豪力求表現

日職／7局好投有遺憾 田中將大坦言唯一的痛是王柏融

相關新聞

中職／與獅隊談妥2.5年合約 胡智為3日隨一軍練球

統一獅隊今年季中選秀首輪指名旅美投手胡智為，今天宣布簽約完成，雙方達成2.5年複數年合約，薪資待本屆選秀7名新秀全數簽約...

棒球／甲斐拓也再見安擊敗美國 日本再贏一場就爭金

東京奧運棒球複賽，預賽分組第一的日本與美國隊今天正面交鋒，日本隊王牌田中將大3.2局失3分就退場，不過打線不斷追趕，先在...

中職／上半季補賽賽程 季冠軍最快8日出爐

中華職業棒球大聯盟今天公布2021年上半季補賽週賽程，10日進行到15日，目前5隊中僅味全龍隊無緣上半季冠軍，而暫居龍頭...

MLB／水手投手史旺森被再見轟 老婆收到死亡威脅

水手隊投手史旺森（Erik Swanson）今天對遊騎兵隊之戰9局下登板，面對3名打者被連揮3支安打，包括兩支全壘打，最...

中職／復賽輸不停 味全上半季出局

味全龍隊近況陷入低潮，昨天在天母球場對樂天桃猿隊之戰，全場只出現四支安打，沒有能力得分，終場○比三落敗；中職從七月十三日...

中職／廖健富本季首轟出爐 龍隊近10戰苦吞8敗

樂天桃猿隊今天作客天母球場，廖健富5局上從味全龍隊洋投伍鐸的手中轟出兩分砲，本季首轟出爐，幫助猿隊拉大領先差距，終場以3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。