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MLB／水手投手史旺森被再見轟 老婆收到死亡威脅

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
史旺森。 路透
史旺森。 路透

水手隊投手史旺森（Erik Swanson）今天對遊騎兵隊之戰9局下登板，面對3名打者被連揮3支安打，包括兩支全壘打，最後被遊騎兵菜鳥海姆（Jonah Heim）轟出再見全壘打，以3：4輸球，他在賽後爆料，老婆收到死亡威脅。

遊騎兵在主場對水手進行3連戰，首場5：9輸球後，昨天打到延長10局下靠海姆轟出再見兩分砲，以5：4逆轉勝，兩隊在系列戰扯平。

今天第3戰打完9局上，遊騎兵1：3落後，9局下面對史旺森，在洛伊（Nate Lowe）揮出安打後，伊巴尼茲（Andy Ibanez）兩分砲追平比數，海姆再轟出陽春砲，連兩戰再見一擊造成轟動，遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward） 說：「很難用言語形容，今年表現不怎麼樣，這兩勝很特別。」

史旺森昨天中繼1局無失分，今天未解決任何打者就吞敗，賽後受到球迷攻擊；他表示，完全扛起輸球責任，老婆和家人都收到死亡威脅的訊息，要求放話的人停止這些動作。

史旺森強調，自己和隊友都很努力想要贏球，希望幫助球隊重返季後賽，自己可接受任何批評，但家人受到威脅已經超出界線，無法容忍此事。

遊騎兵 水手

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