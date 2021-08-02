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中職／與獅隊談妥2.5年合約 胡智為3日隨一軍練球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊與季中選秀首輪指名的胡智為完成簽約，雙方達成2.5年複數年合約。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
統一獅隊與季中選秀首輪指名的胡智為完成簽約，雙方達成2.5年複數年合約。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

統一獅隊今年季中選秀首輪指名旅美投手胡智為，今天宣布簽約完成，雙方達成2.5年複數年合約，薪資待本屆選秀7名新秀全數簽約完成後再公布。

獅隊去年奪冠，今年選秀排在第4順位選人，依序選進胡智為、張翔、劉志宏、楊竣翔、李承鴻、楊孟沅、謝修銓，共7名選手。

首輪選進的胡智為具備大聯盟資歷，今年上半季以自行培訓合約在味全龍隊出賽，展現了驚人的宰制力，合計38.2局，僅失3分責失，最快球速152公里，狀態維持良好，在富邦悍將鎖定江少慶、樂天桃猿屬意陳冠宇、中信兄弟則傾向呂彥青後，獅隊也將胡智為列為第一目標。

胡智為今天正式與獅隊簽下合約，為一紙2.5年複數年合約，合約薪資內容將待7名新人全數簽約完畢後再統一公佈。

胡智為明天起也將隨一軍進行練習調整，讓教練團能夠更了解他的近況，目標在下半季一開始就能投入一軍出賽，為獅隊尋求衛冕挹注即戰力。

胡智為 統一7-ELEVEn獅

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