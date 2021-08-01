中職／廖健富本季首轟出爐 龍隊近10戰苦吞8敗

統一獅第三指名18歲左投劉志宏成為今年中職選秀會上亮點之一，畢業自穀保家商，從離島澎湖西嶼外垵純樸小鎮來到台灣本島發展，用棒球改變自己的人生，也送給阿嬤最好的回報。 劉志宏因為對棒球有興趣，在就

2021-07-29 07:00