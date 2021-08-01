快訊

羽球文字Live／女單金牌戰戴資穎變拍強攻 次局21:19扳回一城

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／廖健富本季首轟出爐 龍隊近10戰苦吞8敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
廖健富。中華棒聯盟
廖健富。中華棒聯盟

樂天桃猿隊今天作客天母球場，廖健富5局上從味全龍隊洋投伍鐸的手中轟出兩分砲，本季首轟出爐，幫助猿隊拉大領先差距，終場以3：0獲勝。

伍鐸先發5局被揮出6支安打，失3分吞敗，4連勝後吞下2連敗，戰績掉到5勝3敗3中繼。

猿隊2局上發動首波攻勢，靠林泓育、梁家榮安打，加上林承飛高飛犧牲打，攻下全場第1分；5局上，邱丹靠內野安打上壘，林立犧牲短打，下一棒廖健富轟出右外野全壘打，擴大領先成3分，一路維持優勢到比賽結束。

猿隊全場揮出7支安打，梁家榮是唯一兩安打者，龍隊受制於猿隊5名投手，全場吞下8次三振，只出現4支安打，毫無得分能力，吞下近10戰第8敗。

猿隊洋投歐飛登先發5局，只被揮出4支安打，飆出7次三振，本季戰績3勝3中繼，獲選單場MVP。

猿隊戰績27勝26敗，上半季排名暫居第3，落後榜首中信兄弟隊3.5場勝差；龍隊輸球後，掉到20勝1和31敗，勝率再度跌到4成以下（3成92），也是目前唯一無法爭王的球隊。

梁家榮

延伸閱讀

中職／悍將外援老是不順 到底哪裡出了問題？

中職／ 鄭凱文先發8局無失分屠龍 伍鐸終止4連勝

中職／毀在朱育賢兩分砲 官大元的防禦率0破功了

中職／伍鐸7局優質先發演出代表作 率味全勝悍將

相關新聞

中職／廖健富本季首轟出爐 龍隊近10戰苦吞8敗

樂天桃猿隊今天作客天母球場，廖健富5局上從味全龍隊洋投伍鐸的手中轟出兩分砲，本季首轟出爐，幫助猿隊拉大領先差距，終場以3...

中職／復賽後首次月MVP 布雷克、朱育賢勝出

中華職棒7月MVP今天出爐，投、打分別是統一獅隊洋投布雷克、樂天桃猿隊朱育賢。

中職／兩場例行賽都延賽 羅傑斯連3場先發下雨打不成

中信兄弟隊洋投羅傑斯回歸後，至今還無緣先發站上投手丘，連同今天新莊球場的賽事因雨延賽在內，已經3度先發遭遇雨神來亂，真的...

中職／悍將范國宸 敲場內滿貫砲創紀錄

以二一一場先發追平中職洋投紀錄的這一天，富邦悍將隊羅力感受到來自隊友的溫暖，獲得隊友的海派十六分支援，其中包括中職史上首...

中職／羅力211場先發平勇壯 悍將用3轟、16分相挺

富邦悍將隊洋投羅力今天不孤單了，獲得隊友的2分砲、3分砲，以及中職史上首見的場內滿貫砲支援，終場以16：1大勝樂天桃猿隊...

澎湖囝仔第三輪驚奇 阿嬤是劉志宏人生的MVP

統一獅第三指名18歲左投劉志宏成為今年中職選秀會上亮點之一，畢業自穀保家商，從離島澎湖西嶼外垵純樸小鎮來到台灣本島發展，用棒球改變自己的人生，也送給阿嬤最好的回報。 劉志宏因為對棒球有興趣，在就

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。