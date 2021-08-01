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中職／廖健富本季首轟出爐 龍隊近10戰苦吞8敗
樂天桃猿隊今天作客天母球場，廖健富5局上從味全龍隊洋投伍鐸的手中轟出兩分砲，本季首轟出爐，幫助猿隊拉大領先差距，終場以3：0獲勝。
伍鐸先發5局被揮出6支安打，失3分吞敗，4連勝後吞下2連敗，戰績掉到5勝3敗3中繼。
猿隊2局上發動首波攻勢，靠林泓育、梁家榮安打，加上林承飛高飛犧牲打，攻下全場第1分；5局上，邱丹靠內野安打上壘，林立犧牲短打，下一棒廖健富轟出右外野全壘打，擴大領先成3分，一路維持優勢到比賽結束。
猿隊全場揮出7支安打，梁家榮是唯一兩安打者，龍隊受制於猿隊5名投手，全場吞下8次三振，只出現4支安打，毫無得分能力，吞下近10戰第8敗。
猿隊洋投歐飛登先發5局，只被揮出4支安打，飆出7次三振，本季戰績3勝3中繼，獲選單場MVP。
猿隊戰績27勝26敗，上半季排名暫居第3，落後榜首中信兄弟隊3.5場勝差；龍隊輸球後，掉到20勝1和31敗，勝率再度跌到4成以下（3成92），也是目前唯一無法爭王的球隊。
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