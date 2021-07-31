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中職／兩場例行賽都延賽 羅傑斯連3場先發下雨打不成

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
羅傑斯。報系資料照
羅傑斯。報系資料照

中職今天兩地賽事都因雨延賽，中信兄弟隊洋投羅傑斯回歸後，至今還無緣先發站上投手丘，連同今天新莊球場的賽事因雨延賽在內，已經3度先發遭遇雨神來亂，真的是老天不給投。

今天兩地賽事都在北部進行，降雨機率都極高，新莊由兄弟對上富邦悍將隊，先一步確定受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，補賽日程及場地將依補賽規定另行公布；天母統一獅與味全龍隊之戰，隨後也確定打不成。

羅傑斯先前兩場表訂先發日為21、23日，剛好都因雨打不成，兄弟在其他先發投手有既定調整進度的情況下，只能讓羅傑斯先從牛棚出發檢驗實戰身手，分別在24、28日中繼登板。

今天一戰兄弟再度排出羅傑斯，同場碰上游霆崴，結果再度因雨打不成，回歸中職後的先發首戰只能繼續等。

連同今天兩場比賽在內，復賽後已有8場比賽因雨泡湯（含1場保留比賽），兄弟的賽事占了4場，而羅傑斯一人就有3場受到影響。

牛棚 富邦悍將 統一獅

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