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中職／羅力211場先發平勇壯 悍將用3轟、16分相挺

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
范國宸。 富邦悍將臉書
范國宸。 富邦悍將臉書

富邦悍將隊洋投羅力今天不孤單了，獲得隊友的2分砲、3分砲，以及中職史上首見的場內滿貫砲支援，終場以16：1大勝樂天桃猿隊，羅力以先發8局、失1分取得本季第4勝、生涯94勝。

悍將隊用全壘打主導戰局，張進德2局先敲兩分砲，3局范國宸在滿壘的打席，掃向中外野直擊大牆，中外野手陳晨威貼著牆試圖接球，沒能接進手套，球落下時還正好砸在他的臉上，無法馬上起身撿球，讓不以速度見長的范國宸，一口氣跑完4個壘包。

這是中職史上第42支場內全壘打，悍將隊史（含前身）為第8支場內全壘打，富邦球團史上為首支場內全壘打，場內滿貫跑則是史上第一次出現。

林益全6局再補上三分砲，將比分差距擴大為10：1，8局再灌6分，羅力先發的場次，難得獲得隊友強力支援。

此役為羅力在中職的第211場先發，追平勇壯，並列最多先發洋投，以96球投8局、失1分，相隔5場再有勝投進袋，前一勝已是4月20日。

悍將隊今天將洋砲紐那斯升上一軍「開箱」，4打數敲出2安打，3局跟上隊友的攻勢、敲出安打，站在一壘上喊著「ball、ball」要將球拿回，具備11年大聯盟資歷，卻很積極討中職首安球的模樣，讓球迷直呼可愛。

中職 羅力

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