中職／陳傑憲、林靖凱串起攻勢 獅屠龍中止3連敗

統一獅隊的3連敗在今天踩住煞車，陳傑憲敲出包括2支三壘打在內的3安打「猛打賞」，林靖凱貢獻4分打點，幫助獅隊以9：6擊敗味全龍隊，洋投布雷克也收下第9勝，再登勝投榜領先。

龍隊由「怪物新人」徐若熙先發，獅隊從一開賽就讓他感受到難纏，陳傑憲先敲三壘打，靠林靖凱高飛犧牲打跑回分數，第2局獅隊打線再敲3安打，徐若熙也投出2次保送，釀成3分大局，陳傑憲的安打、帶1分打點，林靖凱的二壘打再送回2分。

徐若熙投4局共用74球，被敲6安打、失4分退場，這是他本季第12場出賽（11場先發），吞下第5敗，勝投至今還是0。

獅隊取得4：0領先，先發投手布雷克在5局不穩，單局被敲4安打，先因暴投丟掉第1分，李凱威、陳品捷的安打各帶1分打點，龍隊一度追近到只剩1分差。

布雷克最終先發5.2局、失3分，退場時僅握有1分領先，但獅隊在8局灌進5分，為他的第9勝上保險，趕上中信兄弟隊德保拉，並列勝投榜排頭。

龍隊在9局下的反撲兇猛，從潘威倫手中連敲4支安打，比分從9：3進逼到9：6，讓獅隊最終還是推出終結者陳韻文收拾局面。