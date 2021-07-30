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中職／滿壘也能跑出場內全壘打 范國宸寫下史上第一次

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
范國宸跑出中職史上第一支場內滿貫砲。 聯合報系資料照
范國宸跑出中職史上第一支場內滿貫砲。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天在新莊球場遭遇樂天桃猿隊，范國宸3局下在滿壘時，打出直擊中外野全壘打牆的飛球，中外野手陳晨威跳接沒能接進手套，還被球砸傷，范國宸連繞3個壘包，跑出中職史上第一支場內滿貫砲。

猿隊今天在首局先攻下1分，但僅是生涯第二度先發的莊昕諺扛不住，先在2局挨了張進德的兩分砲，3局面對王正棠、林益全、高國麟連續投出3保送形成滿壘，猿隊換上王躍霖接替。

王躍霖登板後面對的第一位打者就出事，范國宸掃向中外野直擊大牆，陳晨威貼著牆試圖接球，沒能接進手套不說，球落下時還正好砸在他的臉上，比賽暫停一段時間後傷退，換上邱丹接手中外野。

范國宸擊出中職史上第42支場內全壘打，更是首支場內滿貫全壘打，悍將隊史（含前身）則是第8支場內全壘打，富邦球團史上則是首支場內全壘打。

范國宸 陳晨威

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