T1／新北中信特攻成軍 李逸驊執掌兵符

T1聯盟新北中信特攻籃球隊於今天宣布正式成軍，並由李逸驊（原名李雲光）出任隊史首位總教練，總經理則由前緯來體育主播張樹人擔任，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒強調，希望打造一支具活力、有朝氣，且致力反毒的職業球隊。

以打擊毒品為己任的新北中信特攻籃球隊，採用美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）簡稱「DEA」作為英文隊名，象徵中國信託對反毒的堅定信念，也期待籃球隊以身作則扛起挑戰，成為青少年族群的表率。

董事長辜仲諒說：「年輕族群毒品問題相當嚴重，希望透過新北中信特攻籃球隊(簡稱「中信特攻」)成立，把反毒宣導的觸角深入年輕族群，傳遞給台灣社會更多正面能量，善盡企業社會責任，這是我給中信特攻隊的最大任務與期許。」

中信特攻將發揮DEA精神，隨時準備好承接最關鍵的任務，在球場上沉著冷靜並且精準完成教練的戰術，同時團隊至上，如同DEA特攻隊執行任務時，把生命交託在隊友手上的兄弟情誼，培養出值得信賴、充滿鬥志的精銳部隊，不負球迷期待。

中國信託金融控股公司長期耕耘棒球與高爾夫球運動，除冠名贊助中信兄弟職業棒球隊外，更成為全國首家深耕五級棒球運動的企業，對運動產業投注心力有目共睹，為整合資源，中信金控特別成立中信育樂股份有限公司，除全力投入職業發展，未來棒球隊、高爾夫球等都將併入公司版圖，盼能為國內運動產業貢獻更多能量。

中信特攻成軍，聘請現任台北市立大學籃球隊總教練李逸驊執掌兵符，總經理由前緯來體育台主播張樹人擔任，目標組建出年輕、活力充沛、且具未來性的隊伍，以團結一心姿態，在T1戰場殺出重圍。