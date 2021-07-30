棒球／疫情影響 WBSC宣布U18世界盃延至2022年

WBSC（國際棒壘球總會）在昨晚宣布，U18世界盃棒球賽因COVID-19疫情延後到明年進行，日期未定，WBSC會長法卡利表示，為了所有參與者的安全，延到明年進行是最好的方案。

U18世界盃原訂在今年9月10日至19日舉行，地點為美國佛羅里達州，不過因為全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴重，WBSC決定延期到明年，確切日期待決定。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「隨著我們持續觀察全球疫情，WBSC和主辦國都認為，將U18延期到明年是最好且最安全的方案，雖然這項決定令人失望，但必須考慮到所有參與者的安全。」他指出，相信明年能舉辦精彩的U18賽事，在東京奧運之後球迷可以再度為自己的國家加油。

由於原定今年在台灣高雄舉行的亞洲青棒錦標賽已經取消，世青賽亞洲名額依照前次2018年日本宮崎亞青賽排名，依序由韓國、台灣、日本獲得資格，得以參加U18世青賽。根據前幾年WBSC所公布的資訊，U18賽事從此屆開始，將改為7局制。