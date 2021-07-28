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中職／王威晨達生涯百盜 兄弟和獅隊並列上半季龍頭

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王威晨5局上完成生涯百盜紀錄。 中信兄弟官方粉絲團
王威晨5局上完成生涯百盜紀錄。 中信兄弟官方粉絲團

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，先發投手猛威爾只投0.2局失7分退場， 獅隊一開賽就大幅落後，怎麼追都追不回來，終場8：11落敗；兄弟最近拚出3連勝，上半季戰績28勝21敗追平獅隊（28勝1和21敗），兩隊排名並列榜首。

猛威爾面對11打席，被揮出6支安打、保送兩次，加上隊友守備失誤，失7分只有1分自責，還是承擔敗投，本季戰績掉到3勝5敗、防禦率2.92。

獅隊換上第2任投手吳承諭，2、3局上各失1分，打完前3局0：9落後，儘管4局下追回兩分、5局下得3分、8局下再得3分，但前3局失分太多，還是無法挽回局面。

兄弟先發投手加百利投5局，被揮出6支安打，包括5局下林焌翰3分砲，失5分全是自責分，投球內容普通，但隊友打擊太捧場，他還是拿到勝投，也是最近3連勝，戰績升至3勝3敗、防禦率4.58。

此役一共出現25支安打，兄弟包辦15支，高宇杰5打數3安打，攻下3分打點，獲選單場MVP，前兩棒王威晨、陳文杰同樣也是5支3，聯手跑回5分，王威晨5局上完成生涯百盜紀錄。

王威晨 林焌翰

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