中職／王維中先發還沒贏過 郭天信個人秀擊垮猿隊

味全龍隊今天在斗六球場迎戰樂天桃猿隊，7棒郭天信上演個人秀，全場4打數3安打，包括7局下兩分打點三壘打，幫助龍隊超前比數，終場6：4獲勝。

郭天信包辦4分打點，成為龍隊獲勝最大功臣，生涯首次獲選單場MVP。

龍隊推出王維中登板先發，投6局被揮出9支安打，包括3局上林泓育兩分砲，飆出7次三振，退場時4：4平手，5月2日轉任先發投手後，還是沒有勝投紀錄。

王維中最近5場先發紀錄吞下兩敗，有3場無關勝敗，本季戰績仍是1勝3敗，唯一勝投是4月21日對富邦悍將隊中繼兩局無失分。

龍隊第2任投手廖任磊，用17球完成1局無失分任務，生涯首勝到手。

猿隊今天推出6名投手應戰，第4任賴鴻誠中繼1局，投18球只有7顆好球，被安打、四死球各兩次，失兩分吞下本季首敗。