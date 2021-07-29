澎湖囝仔第三輪驚奇 阿嬤是劉志宏人生的MVP

統一獅第三指名18歲左投劉志宏成為今年中職選秀會上亮點之一，畢業自穀保家商，從離島澎湖西嶼外垵純樸小鎮來到台灣本島發展，用棒球改變自己的人生，也送給阿嬤最好的回報。

劉志宏因為對棒球有興趣，在就讀外垵國小(棒球隊在2017年解散)時加入球隊，還擔任隊長，當時身材就不錯，國小畢業升上國中時就有170公分，之後來到馬公國中，在教練胡竣威的一對一磨練控球下有成長，國中雖然是二刀流，不過明顯投優於打，因此往投手發展早已是未來方向。

劉志宏(右三)在就讀外垵國小時開啟棒球路。 蔡良詮／提供

馬公國中教練蔡良詮指出，劉志宏身材好、力量大，到國三才累積較多比賽經驗，當時身高也長到183公分，球速雖然僅有120幾公里，但曾被當時在仁義高中、現任麥寮高中教練吳秉倫看好未來性，認為高中加以磨練有機會更突出。

能夠到本島就讀穀保家商，算是劉志宏的轉捩點，蔡良詮透露，劉志宏想去念穀保，自己原本擔心名校競爭大無法出頭，且當時穀保教練並不知道他，剛好有一次馬公國中到北部比賽，順道帶劉志宏與另一名選手過去測試，而穀保教練周宗志看過他身手後，認為看得出未來性，因此讓他入隊，才有後來的劉志宏。

劉志宏在馬公國中畢業時身高已突破180公分。 蔡良詮／提供

劉志宏擁有左投優勢，在高中三年期間，球速從120幾公里大躍進到今年5月王貞治盃選拔賽的154公里，儘管控球仍然需要加強，不過大幅度的成長，仍讓統一獅決定第三輪就選進，讓母隊教練坦言很驚喜，馬公國中教練團更到家中貼紅榜恭賀從小養大他的阿嬤，直言「阿嬤才是孫子人生的MVP。」

劉志宏生長在弱勢家庭，父親早逝，母親因故離開，他跟妹妹都靠阿嬤一手扶養長大，祖孫感情不言可喻，阿嬤得知孫子打進職棒時，眼眶紅紅地說，「我這個孫很疼我，回來都會帶東西給我…。」

劉志宏從小由阿嬤撫養長大，祖孫感情好。 蔡良詮／提供

除了劉志宏榜上有名，味全龍第五輪選進的張鈞守也是澎湖人，加上中信兄弟李振昌、鄭佳彥，樂天桃猿黃偉晟、莊昕諺以及富邦悍將藍愷青，讓現役澎湖選手湊滿五隊拼圖，蔡良詮認為這具有指標性的意義，「澎湖人少，職棒五隊都有澎湖人不簡單，也給未來的學弟一個目標能夠追尋。」