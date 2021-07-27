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中職／10局領先4分不夠悍將花 馬傑森敲生涯首支再見安

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
馬傑森(右)再見安打。 擷圖自畫面
馬傑森(右)再見安打。 擷圖自畫面

富邦悍將隊今天3度取得3分以上的領先卻守不住，10局上9：5的優勢竟然花光光，悍將隊3任投手讓樂天桃猿隊連續8棒上壘，馬傑森敲出生涯首支再見安打，幫助猿隊以10：9上演驚天逆轉。

悍將隊首局就以5安打攻下3分，幾乎全場領先卻面臨苦戰，3：0、5：2的優勢兩度被逼近到只剩1分差，第8局陳鴻文登板，陳俊秀的二壘打、朱育賢一壘打串連，悍將隊的領先沒了，兩隊以5：5進入延長賽。

悍將隊在10局上出現3支二壘打，都是棒打王躍霖，張進德、陳凱倫的安打各貢獻2分打點，悍將隊取得9：5領先。

眼看勝券在握，悍將隊再一次崩盤，9局演出3上3下的曾峻岳續投出現危機，林泓育敲出兩分砲再次帶給猿隊逆轉希望，陳俊秀續敲安打，讓曾峻岳在10局未取得出局數的情況下退場，牛棚再動用李建勳、歐書誠還是搞不定。

猿隊在10局下的所有上場打者，全數上壘，唯一出局數是在壘間抓到的陳俊秀，馬傑森在滿壘、1分落後時打擊，敲出越過右外野手的二壘打，完成這場逆轉秀。

馬傑森全場的唯一安打，就是生涯首支再見安打，他說：「感謝教練團對我的信任，也謝謝隊友和教練一直鼓勵我，讓我可以在關鍵時刻打出再見安打。」

陳俊秀 馬傑森

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