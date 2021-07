中職／悍將外援老是不順 到底哪裡出了問題？

中華職棒近幾年本土投手多所進步,但仍不足以威脅外籍投手的地位,各隊依然是擁有三位像樣的洋投,就能夠撐起半邊天。去年統一獅及中信兄弟就分別靠著泰迪、布雷克、猛威爾及德保拉、羅傑斯、米蘭達打天下,在這六位強投助拳下,雙雙挺進台灣大賽。不只統一獅及中信兄弟,昔日的Lamigo王朝更是洋投居功厥偉的最好案例,包含尼克斯、史博威、道恩斯、賽格威、克恩三世等,都在三連霸期間做出很大貢獻。

不過原始四隊中的另一支球隊富邦悍將,從接手球隊之後在使用洋將環節上始終不順。包含找來神盾、銳爾登、布魯斯及伍鐸,這幾位在其他隊有實績的球員,看起來是風險較小的操作,但披上悍將球衣後,僅有伍鐸在2018有亮眼表現,其餘都不堪重用。而自家網羅的麥力戈、喬登、班華德等則是不堪一擊,待不滿一季就宣告走人。即使找來超強的索沙,結果不是被挖角就是受傷,連續3年來台,卻只有一個球季待滿。

2020球季富邦對於洋將就開始提早佈局,早早確認四人名單為索沙、羅力、伍鐸及包林傑。然而包林傑在春訓期間就受傷,球團卻早已將他登錄,除非註銷否則無法更替球員。更慘的是伍鐸去年先發幾乎場場被打爆,讓其他球隊爽用3位洋將輪替時,悍將卻只剩2.5人使用。直到下半年才分別找來邦威及奇優力頂替。

伍鐸在別隊時都虎虎生風,唯獨穿上富邦球衣後就水土不服。球隊在配球、調度上恐怕也需要負擔點責任。 聯合報系資料照片

因為有谷前車之鑒,悍將球團今年更是超前部署,網羅的人數超過可登錄名額,結果最後竟仍落得無人可用,連育成洋將都推上前線。他們季初網羅納恩斯,因為自主練習受傷,最後決定解除合約。球隊倚重的索沙僅出賽兩場就受傷,最後決定返美開刀。越投越優異的邦威,則是因為要打奧運決定離隊,提早返國為墨西哥效勞。傑斯則因為疫情自請離隊,返回尼加拉瓜打疫苗。

目前各隊找來的洋將主要來源有三:一是在小聯盟多年,無法升到大聯盟的球員;二是正在打墨西哥或多明尼加聯盟的球奧員;三則是曾有日、韓職棒經驗,但現乏人問津的球員。然而他們之所以無法前進大聯盟,只能在各國職棒遊走,代表這些球員多少都有些風險,如控球問題、體能問題、年紀問題或曾經受傷等,要找到好用的人手需要做足功課。

像是班華德、奇優力都是控球有問題,還沒被攻破就先送對方上壘,自然表現不會太理想。索沙及羅力雖然是最穩定的洋投,但年紀也不小,征戰多年也累積許多傷痛,常有需要休息或調整的情況。另外喬登、傑斯等在來台前都動過Tommy John手術,本身就存在不安定因素。因此要找到得力外援的第一步驟,情蒐及分析都要做好,富邦似乎還有需要加強的空間。

再來就是使用上的問題,很有趣的是去年遭到富邦悍將提前解約的包林傑及伍鐸,今年還是被其他球團相中,分別加入樂天桃猿及味全龍。包林傑轉隊後改名霸林爵,目前是陣中最穩定的先發投手,防禦率聯盟第5,只是運勢不佳勝少敗多。伍鐸表現與在富邦時判若二人,現在勝投比悍將所有投手還多。這代表球隊在配球、調度或調整上出了問題,沒有讓球員可以展現最佳身手。

最後一點雖然無從考證,但卻是讓人充滿了疑問。包林傑在轉隊時,高調表示「我要向某些人證明他們錯了(Looks like I have a few people to prove wrong)」。另外邦威與隊友依依不捨告別後,卻在網路上抱怨球團。還有去年奇優力被質疑詐傷事件,今年傑斯復賽前快閃,諸如此類太多莫名的狀況,都令人好奇球團與球員間的關係。

邦威(右)與隊友感情不錯,他要打奧運也只能祝福他,但似乎是有些合約問題沒談好,讓他離隊時從不捨變成不悅。 聯合報系資料照片

不能否認富邦球團確實非常認真在網羅洋將,但還是問題百出,可能要從源頭的情蒐、分析再更下功夫。洋將來台後,教練與隊友還要在配球、守備調度上幫助他們,離開球場後也該協助他們適應在台灣的生活,或許可以改善些洋將總是不順的狀況。