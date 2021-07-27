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中職／龍3失誤搞事 黃恩賜復出飆優質先發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

味全龍隊又輸在守備漏洞百出，狀元郎劉基鴻發生失誤的兩局，最終都釀成失分，中信兄弟隊終場以4：2擊敗龍隊，黃恩賜復出首戰演出6局、失2分優質先發，以無關勝敗收場。

兄弟本土王牌黃恩賜春訓因肩膀不適影響調整進度，直到今天才演出本季初登板，先發6局共用98球，被敲3安打、失2分。

龍隊5局由蔣少宏的二壘打、張政禹的一壘打先搶下分數，6局黃柏豪敲出陽春砲，這位去年二軍全壘打王在一軍的首轟出爐，帶給龍隊短暫的2：1領先；兄弟6局下由周思齊代打送回追平分，兩隊2：2平手。

兄弟在第8局的攻勢由詹子賢安打啟動，龍隊三壘手劉基鴻接續又發生接球失誤，高宇杰補上二壘打送回兩分。

高宇杰敲出致勝安打，拿下單場MVP，今天也引導黃恩賜繳出好投，他表示，「今天恩賜的變化球和直球都很好，一起搭配使用，每一局下來也都有和恩賜交換意見。」

龍隊單場3次失誤，劉基鴻就負責了2次，本季已累積14次失誤在全聯盟遙遙領先。

龍隊由林子昱先發，投5局、僅失1分，無力幫助球隊贏球，龍隊輸球後吞下3連敗，戰績19勝1和28敗、勝率也跌破4成，來到3成96。

黃恩賜 劉基鴻

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