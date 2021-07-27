中職／猿隊簽下陳冠宇 合約、背號、周邊商品都備妥了

旅日左投陳冠宇與樂天桃猿隊的合約簽訂完成，球團預計在8月9日為他舉辦加盟記者會，屆時將會公布簽約條件、球衣背號、周邊商品，他也是今年首輪選秀球員中第一個公布簽約完成者。

陳冠宇身高179公分，體重75公斤，在業餘時期就代表台灣參加不少國際賽事，他在2011年從日職橫濱灣星隊展開職業生涯，2014年7月14日正式升上一軍，2015年轉戰千葉羅德海洋隊並且站穩日職腳步，2015年陳冠宇以先發投手之姿登板13場，拿下5勝4敗、防禦率3.23的成績。

陳冠宇可先發、可後援，他在2019年後援登板44場，繳出5次中繼成功、防禦率3.63的表現，在日本職棒寫下洋洋灑灑的10年資歷。

2020年球季結束後，陳冠宇因考慮家庭因素，主動提出退團，投入中職選秀，猿隊以第一指名選進，球團在今天宣布雙方達成合約共識，合約細節、背號將在加盟儀式上公布，也將展示「陳陳大丈夫」周邊商品。

陳冠宇表示，感謝球團的青睞，許銘傑教練告訴自己要從零開始，在中華職棒出賽是自己非常期待的目標，自己要學習的東西還是非常多，加入桃猿隊非常的興奮，感謝家人以及這一路以來所有幫助他的人和日本球團，這只是開始，自己會好好努力。