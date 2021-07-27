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MLB／大谷首局安打、打點加盜壘 寫美聯球場51年紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

天使隊大谷翔平今天再度開啟「雙刀」，面對洛磯隊擔任先發投手、第2棒，第1局就十足搶戲，在投手丘上送出1次三振，打擊區上以安打送回全場第1分，再補上1次盜壘，成為近51年來在美聯球場首見。

大谷今天在主場出賽，1局上雖被敲出安打、但未失分，自己的守備抓下第3個出局數時笑嘻嘻，隨後拎著球棒上場也有好表現。

天使佛列契（David Fletcher）1局下先靠失誤上壘、暴投推進，大谷在得點圈有人的打擊馬上就建功，敲出安打、帶有1分打點，先幫「投手大谷」打分數。

大谷上壘後蠢蠢欲動，洛磯投手馬奎茲（German Marquez）5度牽制仍阻擋不了他的盜壘慾望，大谷跑出本季第14盜，瓦許（Jared Walsh）補上安打、追加1分，天使取得2：0領先。

大谷以投手身分在第1局就有安打、打點、盜壘，前一次在美聯球場出現這樣的紀錄，要追溯至1970年4月26日雙城隊的提安特（Luis Tiant），而美聯在1973年起引進指定打擊制度。

天使 洛磯

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