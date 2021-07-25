中職／朱育賢連3戰開轟 猿隊狂揮18安打爆悍將
樂天桃猿隊今天在桃園球場火力全開，全場揮出18支安打，包括朱育賢首局3分砲、林承飛3局下兩分砲，打完前3局就已攻下8分，終場12：3獲勝，朱育賢4打數2安打、攻下4分打點，獲選單場MVP。
猿隊洋投歐飛登先發5局，只被揮出4支安打，失3分只有1分自責，拿到本季第2勝，也是首場先發勝。
悍將隊先發投手陳仕朋大崩盤，只投1.2局面對13人次被狂揮9支安打，只投54球退場，失6分全是自責分，本季戰績掉到1勝7敗、防禦率4.41，最近吞下4連敗。
朱育賢連續3場比賽開轟，本季累積6支全壘打，近3戰10支6，包括4支長打，打擊率從2成76升至3成08；他表示，最近調整不錯，揮棒流暢性較好，希望能夠維持球感，幫助球隊搶到上半季冠軍。
猿隊打出2連勝後，上半季戰績25勝24敗暫居第3，落後排名榜首的統一獅隊3.5場勝差，悍將22勝27敗排名第4。
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