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中職／3度轟掉德保拉8分以上 曾總攻略：化被動為主動

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中華職棒提供
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中華職棒提供

樂天桃猿隊今天打爆中職最強投手德保拉，以11：5擊敗中信兄弟隊，總教練曾豪駒賽後談到對戰德保拉的攻略，他說：「知道他是目前中職最好的投手，要化被動為主動。」

去年拿下年度MVP、投手三冠王的德保拉，今天遭猿隊打爆，第3局被敲5安打、丟掉4分，隊友陳文杰4局才剛敲出追平陽春砲，德保拉又於5局出狀況，陳晨威、林承飛的安打各帶1分打點，滿壘時再對林立投出觸身球送分，官大元接手續被郭永維敲出安打，再掉2分記在德保拉帳上。

德保拉先發只撐4.2局，被敲9安打、狂失9分（責失8分），防禦率從賽前的1.69暴漲為2.55。

德保拉在中職的最慘戰役，去年曾在5月3日對投5局失8分都是責失分，8月14日投5局失9分（責失5分），今天再被猿隊打爆，單場最多失分、責失分都追平個人單場最差成績，加上今天在內，這3場比賽都是面對猿隊。

曾豪駒表示，面對德保拉，必須要化被動為主動，「沒有主動去攻擊，會被他節奏拉著走。」他也認為球隊這幾場打擊狀況並沒有不好，「只是遇到對手有優異的表現，很多安打球被對方守備掌握住，這場的棒次安排、戰術積極有收到效果，希望可以維持下去。」

兄弟輸了比賽、還賠了個人紀錄，官大元在6局挨了朱育賢的兩分砲，開季連續局數無責失分紀錄停留在32局，維持了18場的完美防禦率0破功。

羅傑斯本周兩度表訂先發都因雨打不成，今天7局登板中繼，投1局、無失分。

德保拉 中職

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