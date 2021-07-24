中職／拿王柏融給葉竹軒的球棒 高國輝雙響登全壘打王

富邦悍將隊高國輝敲出雙響砲，率隊以12：7撂倒統一獅隊，以7轟登上全壘打王賽後，高國輝笑曝今天拿的球棒，其實是王柏融給葉竹軒，葉竹軒再借給自己的「第三手球棒」。

獅隊此役一度以7：4領先，但悍將隊打線的反撲很強悍，第7局以6安打灌進5分逆轉戰局，8局高國輝再敲陽春砲，也是他的單場第2轟。

此役都開轟的高國輝、范國宸各自貢獻4分打點，高國輝的雙響砲苦主分別是江辰晏、鄭鈞仁，本季累積7轟站上全壘打榜領先。

高國輝笑說：「今天打兩支（全壘打），我也是有點意外。」他表示，這禮拜已經打斷4支球棒，「黑豆知道我球棒都打斷了，今天賽前就問我要不要借他的打打看，他說他剛好沒什麼在用。」

拿著葉竹軒的球棒敲出兩轟，賽後葉竹軒看高國輝也在笑，高國輝說：「他賽後看到我就一直笑啊！我就說，可能那支球棒比較適合我吧！」這支球棒原本的主人是王柏融，給了葉竹軒，今天再來到高國輝手中演出猛打賞、雙響砲。

至於球棒要不要還？高國輝說：「我明天再問他看看要不要繼續借我打。」

悍將隊先發投手優瑪投2.2局、失5分，范玉禹接手也丟掉2分，幸有隊友強大的火力後援，幫助優瑪躲過敗投；獅隊劉軒荅面對3人次，沒有取得出局數，被敲2安打、1保送承擔敗投。