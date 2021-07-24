快訊

柔道／吞三次指導「銀」恨 楊勇緯：可能是對手策略

東奧羽球／42分鐘速勝斯里蘭卡選手 王子維分組賽開胡

中職／拿王柏融給葉竹軒的球棒 高國輝雙響登全壘打王

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊高國輝。圖／中華職棒提供
富邦悍將隊高國輝。圖／中華職棒提供

富邦悍將隊高國輝敲出雙響砲，率隊以12：7撂倒統一獅隊，以7轟登上全壘打王賽後，高國輝笑曝今天拿的球棒，其實是王柏融給葉竹軒，葉竹軒再借給自己的「第三手球棒」。

獅隊此役一度以7：4領先，但悍將隊打線的反撲很強悍，第7局以6安打灌進5分逆轉戰局，8局高國輝再敲陽春砲，也是他的單場第2轟。

此役都開轟的高國輝、范國宸各自貢獻4分打點，高國輝的雙響砲苦主分別是江辰晏、鄭鈞仁，本季累積7轟站上全壘打榜領先。

高國輝笑說：「今天打兩支（全壘打），我也是有點意外。」他表示，這禮拜已經打斷4支球棒，「黑豆知道我球棒都打斷了，今天賽前就問我要不要借他的打打看，他說他剛好沒什麼在用。」

拿著葉竹軒的球棒敲出兩轟，賽後葉竹軒看高國輝也在笑，高國輝說：「他賽後看到我就一直笑啊！我就說，可能那支球棒比較適合我吧！」這支球棒原本的主人是王柏融，給了葉竹軒，今天再來到高國輝手中演出猛打賞、雙響砲。

至於球棒要不要還？高國輝說：「我明天再問他看看要不要繼續借我打。」

悍將隊先發投手優瑪投2.2局、失5分，范玉禹接手也丟掉2分，幸有隊友強大的火力後援，幫助優瑪躲過敗投；獅隊劉軒荅面對3人次，沒有取得出局數，被敲2安打、1保送承擔敗投。

高國輝 葉竹軒

延伸閱讀

日職／想和王柏融在一壘聊天 吳念庭：結果他打全壘打

日職／淺間大基中文說「愛你」 王柏融當場笑噴

日職／「台語大王」登場由來 王柏融：太久沒講怕忘記

日職／疫情卡住台灣球迷 王柏融感覺距離遙遠

相關新聞

中職／拿王柏融給葉竹軒的球棒 高國輝雙響登全壘打王

富邦悍將隊高國輝敲出雙響砲，率隊以12：7撂倒統一獅隊，以7轟登上全壘打王賽後，高國輝笑曝今天拿的球棒，其實是王柏融給葉...

中職／3度轟掉德保拉8分以上 曾總攻略：化被動為主動

樂天桃猿隊今天打爆中職最強投手德保拉，以11：5擊敗中信兄弟隊，總教練曾豪駒賽後談到對戰德保拉的攻略，他說：「知道他是目...

中職／毀在朱育賢兩分砲 官大元的防禦率0破功了

中信兄弟隊37歲老將官大元本季回春，開季累積前18場出賽未失分的完美防禦率0，在今天遭到樂天桃猿隊朱育賢的全壘打毒手，連...

中職／陳冠宇見兄弟助總90度鞠躬 網讚超有禮貌

中信兄弟昨在洲際主場與樂天桃猿的比賽因雨延賽，但賽前前旅日投手陳冠宇特地去向總教練林威助打招呼，他90度鞠躬的畫面還被工作人員捕捉下來，照片中助總笑瞇了眼，陳冠宇也展現十分有禮貌的一面。 有「微

中職／兄弟雨神同行復賽後只打兩場 助總：沒辦法的事

中信兄弟隊想打一場比賽，真的好難，賽程受到雨勢影響，他們在復賽前11天只打了兩場，總教練林威助對此說：「這也是沒辦法的事...

中職／獅隊神代打 洋投飛利士奪來台首勝

中信兄弟隊因雨又度過了沒球可打的一天，統一獅隊趁機甩開差距，昨天以三比二擊敗富邦悍將隊，在上半季爭奪戰取得兩場勝差領先，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。