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中職／毀在朱育賢兩分砲 官大元的防禦率0破功了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊投手官大元。圖／中華職棒提供
中信兄弟隊投手官大元。圖／中華職棒提供

中信兄弟隊37歲老將官大元本季回春，開季累積前18場出賽未失分的完美防禦率0，在今天遭到樂天桃猿隊朱育賢的全壘打毒手，連續無責失分紀錄中止在32局，「大元神話」畫下句點。

官大元今年的成績有目共睹，3月開季以來一直維持在防禦率0的完美狀態，早已是開季連續局數無責失分的聯盟紀錄保持人，至今天賽前已累積18場、31.1局沒有責失分。

兄弟今天在洲際主場出戰猿隊，最強洋投德保拉先發4.2局爆，官大元在5局、兩出局時接手，面臨滿壘局面，雖被郭永維敲出安打、帶有2分打點，但記在德保拉帳上。

官大元的紀錄仍在6局失手，廖健富先敲二壘打，K掉陳俊秀後，朱育賢就掃出兩分砲，官大元的完美防禦率破功，開季連續無責失分紀錄停留在32局。

官大元 朱育賢 德保拉

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