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中職／陳冠宇見兄弟助總90度鞠躬 網讚超有禮貌

聯合新聞網 / 綜合報導
前旅日投手陳冠宇特地去向總教練林威助打招呼，還行鞠躬禮。 截圖自林威助Fans臉書
前旅日投手陳冠宇特地去向總教練林威助打招呼，還行鞠躬禮。 截圖自林威助Fans臉書

中信兄弟昨在洲際主場與樂天桃猿的比賽因雨延賽，但賽前前旅日投手陳冠宇特地去向總教練林威助打招呼，他90度鞠躬的畫面還被工作人員捕捉下來，照片中助總笑瞇了眼，陳冠宇也展現十分有禮貌的一面。

截圖自林威助Fans臉書
截圖自林威助Fans臉書

有「微笑左投」之稱的陳冠宇時常面帶笑容，昨天賽前練習時他特地跑到兄弟休息區和林威助打招呼，因為助總不但是兄弟教頭，更是旅日的大「賢拜」，這個珍貴的漏網鏡頭也剛好被場邊工作人員捕捉，被「林威助fans」粉絲團放在臉書，網友紛紛大讚陳冠宇「待過日本就是不一樣，好有禮貌啊。」

30歲的左投陳冠宇去年結束10年旅日生涯，今年他參加中職7月的季中選秀，獲得樂天第一指名，在首輪第2順位挑中，第3順位的兄弟同樣在首輪選進具旅日資歷的左投呂彥青。陳冠宇在選秀前就已隨樂天桃猿練球，合約部分目前正和球團洽談中。

日本 中信

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