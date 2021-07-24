中職／兄弟雨神同行復賽後只打兩場 助總：沒辦法的事

中信兄弟隊想打一場比賽，真的好難，賽程受到雨勢影響，他們在復賽前11天只打了兩場，總教練林威助對此說：「這也是沒辦法的事，希望今天有辦法比賽。」目前洲際球場有烏雲、未下雨，中央氣象局顯示台中市北屯區晚間降雨機率70%。

兄弟的賽程不斷受到雨勢影響，復賽到現在只打了2場比賽（1勝1敗），味全龍隊已打了最多的7場，統一獅、樂天桃猿隊都是6場，富邦悍將隊則是5場，兄弟目前已賽45場也是5隊最少。

林威助表示，「有颱風，也是沒辦法的事，還是要每場準備要比賽的心態，也不能放得太鬆，希望今天是有辦法比賽的。」

選手已在延賽期間調整了近兩個月，現在又一再遇到比賽打不了，助總坦言：「多少會有些許影響，但職棒球員這些都是要去面對的，要去適當調整好自己。」

本土王牌黃恩賜昨天首升一軍，林威助表示，原先計畫讓他在昨天的比賽先從後半段登板出發，因雨沒打成後，預計讓他在下周再登板，將以先發調整。

羅傑斯連兩場先發因雨打不成，並未順延到今天出賽，兄弟讓德保拉維持固定出賽節奏登板。