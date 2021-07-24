中職／印地安人新隊名撞名富邦 張育成：我大哥也是Guardians

克里夫蘭印地安人隊確定將於年底更名為「Guardians」，根據陣中台將張育成的譯法為「守護神」，由於英文名正好與中職富邦悍將隊撞名，張育成也藉機會與美國球迷分享，他的大哥張進德所效力的中職球隊也是Guardians。

印地安人隊名從1915年使用至今，由於美國種族紛擾不斷、尊重原民文化的訴求，討論改名已久，昨天球團發布聲明稿公布新隊名。

球團在過去一年從1200個名字中篩選，也花了140小時向球迷、當地社區諮詢意見，蒐集4萬名球迷的問券，最終由Guardians脫穎而出。

新隊名的發想來自印地安人主場附近的希望紀念橋（Hope Memorial Bridge），橋上裝置的巨大石雕，被視為交通守護神。

張育成本季常在Instagram限時動態以英文向海外球迷介紹台灣，這回他也提到，「我的大哥在台灣效力的球隊是Fubon Guardians，而我在美國效力Cleveland Guardians。」並放上台美Guardians的隊徽。