中職／林焌翰對羅力選球、擊球最好 餅總神調度有根據

統一獅隊洋投飛利士繳出7局、失1分優質先發，林焌翰第6局代打成為神調度，獅隊終場以3：2擊敗富邦悍將隊，總教練林岳平解釋，「留著林焌翰，就是想要比賽膠著時可以一棒幫助球隊得分。」也點出啟用他代打的主要考量。

此戰在澄清湖球場的強風下開打，高國麟首局陽春砲為悍將隊首開紀錄，也是飛利士唯一丟掉的分數；獅隊在第3局由林祖傑敲出團隊第1支安打是一支二壘打，陳傑憲補上安打、帶1分打點追平。

羅力先發7局只被敲出3安打，卻丟掉3分，平生涯單場最多的5次四死球保送是主因，第6局就投出1次觸身、2次四壞保送形成滿壘，獅隊換上代打林焌翰成為神調度，以右外野方向安打送回2分。

此役是飛利士在一軍的第3場出賽，以115球先發7局，被敲出7安打、僅失1分，收下勝投並獲選單場MVP。

「餅總」表示，「飛力士的上一場也投得很好，只是壞球比較多，這場好球變多，一開賽被打全壘打後就慢慢修正進壘角度，每局遇到危機也可以化解掉。」

6局啟用林焌翰就打回超前分，林岳平說：「他對羅力的選球、擊球力道，是我們隊上對羅力打最好的，面對羅力想要串聯攻勢很難，所以留一個關鍵一棒在需要的時候上場。」

獅隊在復賽後取得5勝1敗，而居次的中信兄弟隊屢受延賽影響，只打了2場比賽（1勝1敗）、為5隊最少，獅隊已在上半季爭奪戰取得2場勝差領先。