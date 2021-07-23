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中職／下周可望開放25%座位 天母復賽首戰在30日
台北市政府上周已核准中華職棒的復賽計畫，天母棒球場也將正式安排中職賽事，天母首戰將在7月30日統一獅對上味全龍隊，下周也可望開放25%座位，只等防疫指揮中心審核通過。
中華職棒大聯盟今天公布未來兩周復賽賽程，新增場地為天母，未來兩周共計5場比賽，下周首戰將分別在桃園、洲際兩球場開打。
開放25%球迷進場的計畫，今天已通過體育署、教育部審查核可，待CDC審查通過後即可開放，相關審查進度，聯盟將會持續與CDC保持密切聯繫，期盼在確保安全防疫規範下，早日與球迷見面。
自7月13日中職復賽以來，中職全面配合各項防疫政策，嚴格執行相關防疫工作，讓教練、選手、所有工作人員都能安心進行比賽。在新冠狀肺炎疫情趨緩之下，全國疫情三級警戒確定在27日降級，這項消息振奮人心，也代表離開放球迷進場觀賽的日子不遠了。
聯盟表示，仍會與中央流行疫情指揮中心、各地方政府保持密切聯繫，在各項準備工作完成之後，再正式迎接球迷進場欣賞精采的職棒賽事。
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