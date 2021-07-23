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中職／LIVENow免費看一波 還能開聊天室一起看球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

慶祝中華職棒復賽，ELEVEN體育家族號召粉絲在家看球兼顧防疫，集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow在第一波將有4場比賽免費線上直播，ELEVEN體育家族也在官方粉專舉辦贈獎活動，讓觀眾可以免費看球賽還能抽棒球麻將等球隊周邊好禮。

4場免費收看賽事分別為7月25日富邦悍將樂天桃猿、8月1日中信兄弟對統一獅、8月5日中信兄弟對樂天桃猿、8月14日中信兄弟對味全龍。

全台三級警戒兩個月，許多球迷很想念在球場跟朋友看球互動的日子，但為了台灣防疫以及不造成前線醫護人員的困擾，在家不僅安全還能盡防疫責任，因此LIVENow此次除了開放免費註冊跟線上觀看，也免費開放「Watch Together」功能，打破傳統線上影音平台的模式，讓球迷可以邀請3位註冊平台的朋友可以在同個聊天室看球聊天，疫情期間能透過線上零距離互動，保持人與人的連結，又不會成為破口。

中職復賽後，去年冠軍獅隊領先兄弟1.5場勝差，要拚戰到底拿下上半季冠軍，各支球隊也緊追在後，LIVENow免費收看首場賽事將在周日先帶來悍將與猿隊之戰。

樂天桃猿 中信兄弟 富邦悍將

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