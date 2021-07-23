中職／又下雨了 羅傑斯連兩場回歸秀都打不成
中信兄弟隊洋投羅傑斯的回歸首秀，再度因雨泡湯，今天在洲際球場的賽事因雨勢導致場地狀況不佳，確定還是打不成，中職復賽進入第二周，至此已累積5場因雨延賽。
羅傑斯去年就是兄弟主戰力，球季開低走高，最終貢獻6勝4敗、防禦率3.47佳績，今年季初在兄弟洋投狀況不佳的情況下，再度向他送出合約，出關後還未上一軍出賽就碰到延賽，直到本周首度登錄一軍。
羅傑斯原訂21日就要先發，碰上富邦悍將隊，但當天新莊球場受到多波雨勢影響，場地狀況無法進行比賽而延賽，等了兩天，今天在洲際球場的比賽，還是遇到老天不賞臉。
聯盟公告樂天桃猿隊與兄弟的賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，補賽日程及場地將依補賽規定另行公布。
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