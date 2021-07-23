快訊

奧運選手搭經濟艙？他指：台灣運動策略與世界脫軌

中職／又下雨了 羅傑斯連兩場回歸秀都打不成

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洲際球場因雨勢場地狀況不佳，本日賽程再度延賽。圖／中華職棒提供
洲際球場因雨勢場地狀況不佳，本日賽程再度延賽。圖／中華職棒提供

中信兄弟隊洋投羅傑斯的回歸首秀，再度因雨泡湯，今天在洲際球場的賽事因雨勢導致場地狀況不佳，確定還是打不成，中職復賽進入第二周，至此已累積5場因雨延賽。

羅傑斯去年就是兄弟主戰力，球季開低走高，最終貢獻6勝4敗、防禦率3.47佳績，今年季初在兄弟洋投狀況不佳的情況下，再度向他送出合約，出關後還未上一軍出賽就碰到延賽，直到本周首度登錄一軍。

羅傑斯原訂21日就要先發，碰上富邦悍將隊，但當天新莊球場受到多波雨勢影響，場地狀況無法進行比賽而延賽，等了兩天，今天在洲際球場的比賽，還是遇到老天不賞臉。

聯盟公告樂天桃猿隊與兄弟的賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，補賽日程及場地將依補賽規定另行公布。

樂天桃猿 富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／布雷克屠龍衝上雙冠王 兩場完封勝合計4小時18分

中職／大雨襲新莊 兄弟洋投羅傑斯本季首戰泡湯

中職／萊福力「核爆」恐被取代 呂彥青定位先發調整

MLB／藍鳥終於回巢 球隊展新貌

相關新聞

中職／隊內賽已投到90球 黃恩賜復出腳步快了

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜復出在即，先前隊內賽出賽已可投到5局、90球，他透露已在可以比賽的狀態，對於傷勢也已無擔憂，「基...

中職／LIVENow免費看一波 還能開聊天室一起看球

慶祝中華職棒復賽，ELEVEN體育家族號召粉絲在家看球兼顧防疫，集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow在第一波將有...

中職／又下雨了 羅傑斯連兩場回歸秀都打不成

中信兄弟隊洋投羅傑斯的回歸首秀，再度因雨泡湯，今天在洲際球場的賽事因雨勢導致場地狀況不佳，確定還是打不成，中職復賽進入第...

中職／獅隊布雷克完封屠龍 有機會挑戰三冠王

統一獅隊洋投布雷克速戰速決，昨天在高雄澄清湖球場先發對決味全龍隊，只花兩小時十四分演出個人本季第二場完封勝，獨撐九局只被...

中職／王維中、徐若熙罕見聯手 葉君璋賽後這樣解釋

味全龍隊今天在高雄澄清湖球場推出王維中、徐若熙聯手對付統一獅隊，只被揮出1支安打，不料龍隊打線遭獅隊洋投布雷克封鎖，全場...

中職／布雷克屠龍衝上雙冠王 兩場完封勝合計4小時18分

統一獅隊洋投布雷克球風明快，今天在高雄澄清湖球場只花2小時14分，上演2安打完封勝，幫助獅隊1：0擊敗味全龍隊，這是本季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。