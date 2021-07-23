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中職／隊內賽已投到90球 黃恩賜復出腳步快了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊本土王牌黃恩賜復出在即。 圖／中職提供
中信兄弟隊本土王牌黃恩賜復出在即。 圖／中職提供

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜復出在即，先前隊內賽出賽已可投到5局、90球，他透露已在可以比賽的狀態，對於傷勢也已無擔憂，「基本上，可以比賽時，我就已經把問題都拋開了。」

黃恩賜去年投出強投架式，繳出9勝2敗、防禦率4.40，但今年春訓傳出肩膀不適，調整進度大幅推遲，延賽期間多了喘息空間，按照進度復健、調整，目前已隨一軍練球，準備投入賽場強化兄弟先發輪值。

黃恩賜表示，「目前調整狀況滿好的，是可以比賽的狀態，身體狀態已經達到8成。」第一次碰到的肩夾擠傷勢，他一開始也很急，但遇到問題再次發生時，「就放鬆心態，做好自己的身體狀態，等球隊需要我，我再出來。」

球季遇到近兩個月的延賽期，他坦言為自己爭取了更多時間，可以按照計畫一步一步把復健做得更確實、更完善，他在這段時間最大的修正是出手時的擺臂，目前在隊內賽已投到5局、90球，變化球控制力還需加強。

黃恩賜說：「一軍何時實戰，教練團還在討論，我現在就是做好準備、隨時上場。」

中信兄弟投手黃恩賜。 報系資料照
中信兄弟投手黃恩賜。 報系資料照

黃恩賜 中信兄弟

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