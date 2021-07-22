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中職／王維中、徐若熙罕見聯手 葉君璋賽後這樣解釋

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王維中因隊友失誤吞下本季第3敗。圖／中華職棒提供
王維中因隊友失誤吞下本季第3敗。圖／中華職棒提供

味全龍隊今天在高雄澄清湖球場推出王維中徐若熙聯手對付統一獅隊，只被揮出1支安打，不料龍隊打線遭獅隊洋投布雷克封鎖，全場也只有兩支安打，終場0：1落敗，王維中還因隊友失誤，失1分非自責，苦吞本季第3敗。

王維中先發5局失1分，2局下被郭阜林揮出二壘打，再因三壘手劉基鴻傳球失誤，讓獅隊攻下致勝分；他投完5局用了75球退場，徐若熙接手後3局，只投35球讓獅隊9上9下，兩人合力送出9次三振，龍隊還是挽不回戰局。

徐若熙開季連10場先發，今天是生涯首次後援，龍隊總教練葉君璋表示，球隊本周只打3場比賽，原本就規畫讓王維中、徐若熙出賽。

至於劉基鴻發生失誤後，隔了1個半局才被換下場，葉君璋被問到考量是什麼，只說：「不方便說明，但是劉基鴻換下場跟第二局的失誤無關。」

徐若熙生涯首次以後援身分登板，讓獅隊9上9下。圖／中華職棒提供
徐若熙生涯首次以後援身分登板，讓獅隊9上9下。圖／中華職棒提供

王維中 徐若熙 劉基鴻

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