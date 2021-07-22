中職／王維中、徐若熙罕見聯手 葉君璋賽後這樣解釋

味全龍隊今天在高雄澄清湖球場推出王維中、徐若熙聯手對付統一獅隊，只被揮出1支安打，不料龍隊打線遭獅隊洋投布雷克封鎖，全場也只有兩支安打，終場0：1落敗，王維中還因隊友失誤，失1分非自責，苦吞本季第3敗。

王維中先發5局失1分，2局下被郭阜林揮出二壘打，再因三壘手劉基鴻傳球失誤，讓獅隊攻下致勝分；他投完5局用了75球退場，徐若熙接手後3局，只投35球讓獅隊9上9下，兩人合力送出9次三振，龍隊還是挽不回戰局。

徐若熙開季連10場先發，今天是生涯首次後援，龍隊總教練葉君璋表示，球隊本周只打3場比賽，原本就規畫讓王維中、徐若熙出賽。

至於劉基鴻發生失誤後，隔了1個半局才被換下場，葉君璋被問到考量是什麼，只說：「不方便說明，但是劉基鴻換下場跟第二局的失誤無關。」