中職／布雷克屠龍衝上雙冠王 兩場完封勝合計4小時18分

統一獅隊洋投布雷克球風明快，今天在高雄澄清湖球場只花2小時14分，上演2安打完封勝，幫助獅隊1：0擊敗味全龍隊，這是本季比賽時間第2短的比賽。

值得一提的是，中職本季最短比賽時間的主角也是布雷克，他在4月14日對決富邦悍將隊，只花2小時4分投出個人本季首場完封勝，只被揮出1支安打，領軍獅隊3：0獲勝，當時悍將洋投羅力完投8局吞敗。

布雷克今天一路壓制龍隊，演出本季第2場完封勝，他表示，這兩場比賽都在主場出賽，能按既定行程和規畫投球，才能投出好表現。

布雷克強調，今天和捕手林岱安搭配默契絕佳，他很熟悉對方，投捕彼此信任，整場比賽在配球上只搖了一次頭，有這種表現要歸功於他。

龍隊推出兩張王牌王維中、徐若熙，全場只被揮出1支安打，合力送出9次三振，王維中先發5局被揮1安，失1分非自責，吞下本季第3敗，關鍵就在2局下三壘手劉基鴻傳球失誤送分。

布雷克本季出賽11場，多達10場優質先發，目前8勝、奪三振69次都和中信兄弟隊德保拉並列全聯盟第1，防禦率1.66名列第2，領先德保拉的1.69，在獅隊洋投泰迪（防禦率1.07暫居榜首）離隊後，兩人都有機會爭取三冠王。