快訊

烟花颱風晚間還是不動！氣象局預估「這時間點」最接近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王維中、徐若熙聯手只被1安 不敵布雷克完封勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
獅隊洋投布雷克完全封鎖龍隊，演出2安打完封勝。圖／中華職棒提供
獅隊洋投布雷克完全封鎖龍隊，演出2安打完封勝。圖／中華職棒提供

統一獅隊洋投布雷克，今天在高雄澄清湖球場先發對決味全龍隊，獨撐9局只被揮出兩支安打，投出7次三振，完全封鎖龍隊攻勢，領軍獅隊1：0獲勝，賽後獲選單場MVP。

布雷克投出個人本季第2場完封勝，也是最近7連勝，累積8勝紀錄追平中信兄弟隊德保拉，並列全聯盟第1，防禦率1.66也躍居第2，只落後已離開獅隊的泰迪（1.07），德保拉1.69退居第3。

龍隊先發投手王維中表現也夠水準，投5局面對18人次只被揮出1支安打、保送1次，飆出5次三振，唯一失分是因龍隊出現守備失誤，本季戰績掉到1勝3敗。

王維中退場後，徐若熙登板接手最後3局，連續解決獅隊9名打者，但龍隊始終無法從布雷克的手中攻下任何分數，龍隊兩張王牌聯手只被揮出1支安打，合力飆出9K，球隊還是逃不過輸球命運。

獅隊唯一得分是在2局下，郭阜林揮出二壘打後，蘇智傑被三振，接著鄭鎧文揮出三壘方向滾地球，龍隊三壘手劉基鴻接球後 ，發生傳球失誤，就是這個守備缺失，讓王維中吞下2連敗。

獅隊最近3連勝，近10戰搶下7勝，穩住上半季龍頭，領先排名第2的中信兄弟隊1.5場勝差。

王維中 中信兄弟

延伸閱讀

中職／10場先發0勝投放寬心 徐若熙自認還在養成階段

中職／桃園攻破徐若熙 曾總：照打擊教練給的數據

中職／徐若熙先發4局失2分 10場先發拿不到勝投

中職／王維中首繳優質先發 龍隊卻遭悍將逆轉中止5連勝

相關新聞

中職／王維中、徐若熙聯手只被1安 不敵布雷克完封勝

統一獅隊洋投布雷克，今天在高雄澄清湖球場先發對決味全龍隊，獨撐9局只被揮出兩支安打，投出7次三振，完全封鎖龍隊攻勢，領軍...

中職／王維中、徐若熙罕見聯手 葉君璋賽後這樣解釋

味全龍隊今天在高雄澄清湖球場推出王維中、徐若熙聯手對付統一獅隊，只被揮出1支安打，不料龍隊打線遭獅隊洋投布雷克封鎖，全場...

中職／兄弟宣布和萊福力解約 林威助提醒選手把握時光

中信兄弟隊今天宣布，確定和效力4個球季的美籍洋投萊福力解除合約，另一名洋投加百利、黃恩賜跟隨一軍備戰，積極強化先發輪值戰...

日職／最高薪雙巨投都不如意 田中比菅野好命

菅野智之在今年一月中才剛宣布以一紙8億日圓年薪的單年合約續留巨人隊，超越原本前巨人洋砲佩塔基尼（Roberto Petagine）保持已久的最高年薪紀錄。過了大約兩個星期，田中將大跟前東家樂天簽下9億

中職／布雷克屠龍衝上雙冠王 兩場完封勝合計4小時18分

統一獅隊洋投布雷克球風明快，今天在高雄澄清湖球場只花2小時14分，上演2安打完封勝，幫助獅隊1：0擊敗味全龍隊，這是本季...

日職／上一軍要放棄「台灣明星」自尊 日媒建議陽岱鋼回火腿

讀賣巨人所屬的陽岱鋼，本季因傷步調走走停停，至今仍未站上一軍，日本記者就曾批評：「若不放下『台灣明星』的自尊，無法在原辰德的巨人軍麾下存活。」日媒《FRIDAY DIGITAL》則建議他合約結束後，轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。