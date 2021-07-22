中職／王維中、徐若熙聯手只被1安 不敵布雷克完封勝

統一獅隊洋投布雷克，今天在高雄澄清湖球場先發對決味全龍隊，獨撐9局只被揮出兩支安打，投出7次三振，完全封鎖龍隊攻勢，領軍獅隊1：0獲勝，賽後獲選單場MVP。

布雷克投出個人本季第2場完封勝，也是最近7連勝，累積8勝紀錄追平中信兄弟隊德保拉，並列全聯盟第1，防禦率1.66也躍居第2，只落後已離開獅隊的泰迪（1.07），德保拉1.69退居第3。

龍隊先發投手王維中表現也夠水準，投5局面對18人次只被揮出1支安打、保送1次，飆出5次三振，唯一失分是因龍隊出現守備失誤，本季戰績掉到1勝3敗。

王維中退場後，徐若熙登板接手最後3局，連續解決獅隊9名打者，但龍隊始終無法從布雷克的手中攻下任何分數，龍隊兩張王牌聯手只被揮出1支安打，合力飆出9K，球隊還是逃不過輸球命運。

獅隊唯一得分是在2局下，郭阜林揮出二壘打後，蘇智傑被三振，接著鄭鎧文揮出三壘方向滾地球，龍隊三壘手劉基鴻接球後 ，發生傳球失誤，就是這個守備缺失，讓王維中吞下2連敗。

獅隊最近3連勝，近10戰搶下7勝，穩住上半季龍頭，領先排名第2的中信兄弟隊1.5場勝差。