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中職／兄弟宣布和萊福力解約 林威助提醒選手把握時光
中信兄弟隊今天宣布，確定和效力4個球季的美籍洋投萊福力解除合約，另一名洋投加百利、黃恩賜跟隨一軍備戰，積極強化先發輪值戰力，上半季尾聲全力衝刺。
萊福力今天在台中洲際球場與隊友道別，感謝球隊這4年的照顧，所有教練、球員及行政人員就像兄弟一樣，讓他很快能適應台灣生活。
萊福力表示，在職業生涯中來來去去是很平常的事情，但要離開像家人一般的兄弟們，說再見變得很困難也很煎熬，雖然離開了這個大家庭，仍會繼續為兄弟加油，希望大家可以如願拿下總冠軍，因為兄弟絕對值得。
兄弟總教練林威助代表球隊感謝萊福力這幾年的付出，也提醒在場選手把握穿球衣的時光，有開始就有結束，要努力做到讓自己不留遺憾。
兄弟指出，萊福力2018年加盟以來，場上全力拚戰的精神、場下活潑討喜的個性深受球迷喜愛，球團菜鳥日活動時的公主扮相，也被球迷稱為最霸氣又可愛的「萊公主」。不僅與球迷保持良好互動，也熱衷於公益活動，多次參與唐氏症相關活動，熱愛台灣這片土地，也喜歡與老婆、小孩一起在台灣旅遊。
萊福力也特別感謝球迷的支持，他說：「我可能會忘記很多事情，但絕不會忘記在台灣打球的日子，不會忘記場邊球迷的熱情吶喊、加油，這是台灣獨有的，很棒的棒球文化。」
萊福力去年寫下跨季10連勝紀錄，後來因傷遭到註銷，球隊仍延長其合約，讓他留在球隊復健、養傷。可惜萊福力本季戰力表現不符預期，球團表示，因中職規範每隊最多註冊4位洋將，經多方考量後決定與萊福力解約，感謝萊福力這幾年在場上、場下為球隊的付出，祝福萊福力未來不論在任何領域，都能夠保持笑容繼續前進。
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