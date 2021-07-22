日職／上一軍要放棄「台灣明星」自尊 日媒建議陽岱鋼回火腿
讀賣巨人所屬的陽岱鋼，本季因傷步調走走停停，至今仍未站上一軍，日本記者就曾批評：「若不放下『台灣明星』的自尊，無法在原辰德的巨人軍麾下存活。」日媒《FRIDAY DIGITAL》則建議他合約結束後，轉戰老東家日本火腿，與「台灣大王」王柏融會合。
本季的巨人外野戰力擁擠，光一軍就有丸佳浩、梶谷隆幸、亀井善行、松原聖彌以及洋將惠勒等5人，還沒傷癒歸隊的陽岱鋼即使康復也難以獲得出賽機會。
另外，該報也指出今年3月與西武二軍比賽時，陽岱鋼怠慢的左外野守備讓二軍教頭阿部慎之助不悅，一度將他下放至更下層的三軍，導致當時即便先發的丸佳浩來到二軍，陽岱鋼也沒有獲得即時遞補的機會。
文中指出，現在的巨人軍是原辰德的時代，34歲的陽岱鋼身為前監督高橋由伸的「前臣」，自然不會受到太多愛戴與上場時間。
如果在巨人難以找回生涯第二春，未來除了回來台灣打球的選項，文中建議陽岱鋼回到生涯最初的起點日本火腿，相信對於他來說會是個相對容易融入的環境，而且還有同鄉的王柏融作伴，成績有機會止跌回升。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言