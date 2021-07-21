中職／擊破「潛水艇」張喜凱 餅總：我們有秘密武器
統一獅隊今年擊破「潛水艇」投手張喜凱，從一開賽就安打連連，最終讓他先發3.2局失6分，獅隊總教練林岳平賽後透露秘密武器，「我們有一個練習生，本身就是下勾投手。」
桃園球場今天受到雨勢影響，打到6局下裁定，由獅隊以8：4擊敗樂天桃猿隊，古林睿煬先發5.1局失4分（責失2分），取得本季第5勝，林安可4打席皆上壘，3支3、貢獻2分打點拿到單場MVP。
面對張喜凱的下勾投球，獅隊很有辦法，首局就有3安打串連，第4局林靖凱的二壘打、蘇智傑的一壘打也打退了張喜凱，在他的3.2局投球中敲出7安打。
「餅總」以往會模仿下勾投球，在賽前替選手餵球，今天賽後再被問到有沒有出馬餵球，他笑說：「我們有秘密武器」，他指出隊上練習生林駿融本身就是下勾投手，「今天下雨，場地沒辦法正常打擊練習，在室內由練習生餵球。」
此役看起來餵球效果出色，林岳平說：「練習生是本身就是下勾投球，我的方式和他或許不一樣，大家都準備看看，能不能突破。」
林岳平也肯定古林睿煬的投球內容，「今天好球率高，就是搶好球時被打了兩支長打讓他掉4分，但整體還是有用威力壓制打者，對手守備也幫了很多，讓可能的安打都變成出局，對他有很大的幫助。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言