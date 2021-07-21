中職／擊破「潛水艇」張喜凱 餅總：我們有秘密武器

統一獅隊今年擊破「潛水艇」投手張喜凱，從一開賽就安打連連，最終讓他先發3.2局失6分，獅隊總教練林岳平賽後透露秘密武器，「我們有一個練習生，本身就是下勾投手。」

桃園球場今天受到雨勢影響，打到6局下裁定，由獅隊以8：4擊敗樂天桃猿隊，古林睿煬先發5.1局失4分（責失2分），取得本季第5勝，林安可4打席皆上壘，3支3、貢獻2分打點拿到單場MVP。

面對張喜凱的下勾投球，獅隊很有辦法，首局就有3安打串連，第4局林靖凱的二壘打、蘇智傑的一壘打也打退了張喜凱，在他的3.2局投球中敲出7安打。

「餅總」以往會模仿下勾投球，在賽前替選手餵球，今天賽後再被問到有沒有出馬餵球，他笑說：「我們有秘密武器」，他指出隊上練習生林駿融本身就是下勾投手，「今天下雨，場地沒辦法正常打擊練習，在室內由練習生餵球。」

此役看起來餵球效果出色，林岳平說：「練習生是本身就是下勾投球，我的方式和他或許不一樣，大家都準備看看，能不能突破。」

林岳平也肯定古林睿煬的投球內容，「今天好球率高，就是搶好球時被打了兩支長打讓他掉4分，但整體還是有用威力壓制打者，對手守備也幫了很多，讓可能的安打都變成出局，對他有很大的幫助。」