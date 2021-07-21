快訊

影／重機界法拉利現台中 台74線瞬間加速飆破300公里

中職／雨來得挺突然 林安可3安助獅隊裁定勝猿

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊林安可。圖／中華職棒提供
統一獅隊林安可。圖／中華職棒提供

中職賽事今天再度受到雨勢來亂，桃園球場統一獅隊與樂天桃猿隊打到6局下，一陣暴雨狂瀉，等待半小時後確定無法恢復進行，獅隊裁定以8：4擊敗猿隊，林安可單場3支3、4打席皆上壘，獲選為單場MVP。

猿隊投手狀況超多，先發的張喜凱首局被敲3安打、2保送，先丟掉3分，4局再連挨林靖凱的二壘打、蘇智傑的一壘打後被換下，換上的劉昱言登板先投出兩次觸身球，再被林子豪敲出安打、帶2分打點。

張喜凱先發3.2局狂失6分，劉昱言面對3人投出2次觸身球、被敲1安打，靠隊友守備幫忙抓下壘包上的出局數，帳面上投了0.1局。

獅隊最多取得7：0領先，猿隊靠全壘打追分，朱育賢先在4局敲出兩分砲，替補上場的林立也在此役的第1個打席、第5局敲出兩分砲。

此役在6局下開始前，遇到雨神調皮，一陣大暴雨來襲，裁判決定暫停比賽，但中外野手陳傑憲才退場到一半笑得超燦爛，雨勢瞬間又停了，兩隊再被召集回到場上繼續比賽，但僅兩人次後再度下起暴雨。

比賽暫停半小時後雨勢不見停歇，確定裁定比賽，林安可4打席全數上壘，包括1支二壘打、2支一壘打、1次觸身球保送，貢獻2分打點，也在此役達陣生涯200安。

桃園球場下起暴雨，統一獅隊打到6局下裁定勝。圖／中華職棒提供
桃園球場下起暴雨，統一獅隊打到6局下裁定勝。圖／中華職棒提供

張喜凱 林安可

延伸閱讀

中職／獅隊復賽首戰大捷 餅總說林靖凱打跑守都是功臣

中職／布雷克好投、林安可開轟 獅隊復賽首戰打爆猿軍

中職／最想對決獅隊三帥 胡智為笑說沒機會了

中職／「想到快篩就痛苦」 林安可、陳韻文都飆淚

相關新聞

中職／林智勝歸隊加倍付出 悍將該考慮解封胡金龍

中華職棒在7月12日舉行季中選秀會，又在隔日正式恢復比賽，原本逐漸冷卻的棒球熱潮重新復甦。不僅如此，遭到球團冷凍滿一年的胡金龍在疫情期間送餐善舉受到關注，他雖沒有正式露面接受採訪，但已讓球迷再度想起這

中職／萊福力「核爆」恐被取代 呂彥青定位先發調整

洋投萊福力的狀況持續不穩，中信兄弟隊是否將有洋將輪替尚在討論，總教練林威助表示，確實有調上其他洋投的計畫，還需要進一步討...

棒球／奧運執法中職第一人 紀華文：以後回想會是甜蜜回憶

東京奧運棒球場上，台灣人並未缺席，中職裁判紀華文獲邀擔任裁判，為執法生涯再添新里程碑，他也說：「在若干年之後回想，肯定會...

中職／擊破「潛水艇」張喜凱 餅總：我們有秘密武器

統一獅隊今年擊破「潛水艇」投手張喜凱，從一開賽就安打連連，最終讓他先發3.2局失6分，獅隊總教練林岳平賽後透露秘密武器，...

中職／雨來得挺突然 林安可3安助獅隊裁定勝猿

中職賽事今天再度受到雨勢來亂，桃園球場統一獅隊與樂天桃猿隊打到6局下，一陣暴雨狂瀉，等待半小時後確定無法恢復進行，獅隊裁...

中職／大雨襲新莊 兄弟洋投羅傑斯本季首戰泡湯

新莊球場今天原定由中信兄弟與富邦悍將隊交手，受到烟花颱風外圍環流影響、降雨不斷，在晚間7點後宣布延賽，補賽另行公告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。