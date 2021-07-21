中職／雨來得挺突然 林安可3安助獅隊裁定勝猿

中職賽事今天再度受到雨勢來亂，桃園球場統一獅隊與樂天桃猿隊打到6局下，一陣暴雨狂瀉，等待半小時後確定無法恢復進行，獅隊裁定以8：4擊敗猿隊，林安可單場3支3、4打席皆上壘，獲選為單場MVP。

猿隊投手狀況超多，先發的張喜凱首局被敲3安打、2保送，先丟掉3分，4局再連挨林靖凱的二壘打、蘇智傑的一壘打後被換下，換上的劉昱言登板先投出兩次觸身球，再被林子豪敲出安打、帶2分打點。

張喜凱先發3.2局狂失6分，劉昱言面對3人投出2次觸身球、被敲1安打，靠隊友守備幫忙抓下壘包上的出局數，帳面上投了0.1局。

獅隊最多取得7：0領先，猿隊靠全壘打追分，朱育賢先在4局敲出兩分砲，替補上場的林立也在此役的第1個打席、第5局敲出兩分砲。

此役在6局下開始前，遇到雨神調皮，一陣大暴雨來襲，裁判決定暫停比賽，但中外野手陳傑憲才退場到一半笑得超燦爛，雨勢瞬間又停了，兩隊再被召集回到場上繼續比賽，但僅兩人次後再度下起暴雨。