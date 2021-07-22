日職／最高薪雙巨投都不如意 田中比菅野好命

菅野智之在今年一月中才剛宣布以一紙8億日圓年薪的單年合約續留巨人隊，超越原本前巨人洋砲佩塔基尼（Roberto Petagine）保持已久的最高年薪紀錄。過了大約兩個星期，田中將大跟前東家樂天簽下9億日圓年薪的2年合約，立刻取代菅野，躍升為日職史上最高薪球員。讓NPB「10億男」的誕生愈來愈接近實現的一天！

如果不是疫情，或許他們兩人今年都會在美國大聯盟的投手丘上亮相，也或許明星賽的絢麗舞台上，還會有他們跟大谷翔平以及菊池雄星一起讓MLB的「日本風」更加熱鬧。但最後菅野智之繞了一圈之決定後續留巨人隊，已經赴美發展7年的田中將大也閃定返日，回鍋老東家樂天金鷲隊。9億田中將大、8億菅野智之，兩大超高身價強投合體在日職為今年球季的NPB投下震撼彈。如今超過半個球季過去，剛好進入奧運停賽期，兩大強投的效益如何呢？

相對於大谷翔平(左)和菊池雄星(右)一起大出風頭，今年沒辦法在大聯盟出賽的菅野智之和田中將大就更顯得悲情。 擷圖自天使官方推特

首先看看菅野智之，原本應該正在為東京奧運備戰，如今卻只能靜靜地調整，面對狀況不明的後半球季。

菅野智之在7月1日對廣島之戰先發2.1局被擊出6支安打，包括西川龍馬、鈴木誠也的全壘打，合計失掉4分。繼6月13日交流戰對羅德2.2局失掉4分之後，連續2場未撐滿3局就KO退場，是菅野智之9年職棒生涯第一次的屈辱，隨後他辭退了日本國家武士隊，與奧運無緣。

帳面上的3.29防禦率成績雖然還不算太離譜，不過先發9場只有2勝4敗，對職棒生涯從未有過敗多於勝的巨人王牌來說，是相當走樣的表現。尤其菅野最快球速從過去的150公里中段掉到140公里中段，拿手的滑球尾勁大減，加上4度登錄抹消，不安的身體狀況，都使得球隊投手群失去了重心。在這樣的情況下，巨人隊還可以咬住阪神虎，雙方在明星賽前只有2場勝差，主要跟高橋優貴以及戶鄉翔征兩名年輕投手各貢獻9勝以及8勝有很大的關係。尤其是24歲的左投高橋優貴，過去兩年合計只有6勝，今年明星賽前就投出全聯盟最的的9勝，當中包含對戰聯盟第一的阪神虎隊4勝0敗、1.08防禦率（25局只失掉3分），完全彌補了菅野智之的戰力空缺。

不過高橋優貴畢竟是第一年竄起，球季後半段還是必須倚靠菅野智之的經驗以及實績。否則巨人面對阪神以及後面來勢洶洶的養樂多，都不樂觀。菅野智之已經跟奧運無緣，如果無法奮起，以他32歲的年齡，恐怕也得跟夢想的MLB說再見了！

相較之下，田中將大的表現就穩定許多，13場先發有10場優質先發，2.86的防禦率是樂天先發輪值投手中最佳，如果補足投球局數也可以排名洋聯投手排行榜第五名。只不過田中將大13場先發只有4勝5敗，儘管僅有2.52援護率的情況下無法多苛責，不過畢竟過去田中將大曾經有過單季24勝0敗的神鬼般成就。加上過去他在樂天7個球季，無論樂天戰績好壞，都從未有過敗多於勝的球季，扣除今年球季，NPB生涯勝率高達0.739，今年不及5成的勝率，與過去「不敗天王」的印象有很大落差。

田中將大本季的表現不能說差，但是與他赴美前的表現還是有很大差距。 擷圖自東北樂天金鷲官方推特

在這樣的情況下，則本昂大的復活、新人左投早川隆久的加入，兩人各自拿下7勝相當重要。尤其季前原本被媒體炒作的「538勝輪值」，攤開成績：田中將大4勝5敗、涌井秀章6勝6敗、岸孝之4勝6敗、則本昂大7勝4敗，加起來21勝21敗、勝率剛好只有5成，與季前外界的預期有不小差距，具有「儲金實力」的只有則本昂大。

不過比起傷退的菅野智之，田中將大還是風光不少，田中的整體表現獲得日本國家武士隊監督稻葉篤紀監督的青睞，獲選參加奧運，有機會為自己2008年在北京奧運鎩羽而歸的「0獎牌」而雪恥。